Spotify suspende serviço na Rússia, citando leis sobre liberdade de expressão

O Spotify está suspendendo seu serviço na Rússia, anunciou a empresa, recusando-se a cumprir as leis recentes que exigem que a gigante do streaming de áudio censure conteúdo no país. A companhia sueca no início deste mês fechou seu escritório na Rússia e impôs restrições à capacidade dos usuários de encontrar programas divulgados pela mídia estatal russa. Também removeu conteúdo de RT e Sputnik apoiados pelo Estado russo na União Europeia e em outros mercados, depois que a UE suspendeu suas licenças. Na época, o Spotify disse que era importante manter seu serviço operacional na Rússia para permitir o fluxo de informações.

O Spotify mudou de tom nesta sexta-feira em resposta à legislação recentemente promulgada, que, segundo a empresa, restringe ainda mais o acesso à informação, elimina a liberdade de expressão e criminaliza certos tipos de notícias. A companhia disse que os novos regulamentos colocam em risco a segurança dos funcionários da empresa e possivelmente de seus ouvintes. Desde que invadiu a Ucrânia, a Rússia promulgou uma legislação que ameaça punir quem publicar o que as autoridades consideram ser informações falsas sobre o que diz ser uma operação militar especial.

A empresa agora está procurando maneiras de incentivar os ouvintes a usar serviços VPN para acessar o Spotify e outros provedores independentes de notícias e informações, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto. Também no início deste mês, a Live Nation Entertainment, maior promotora de shows e serviço de bilheteria do mundo via Ticketmaster, disse que não faria mais shows ou negócios na Rússia.

Saiba mais