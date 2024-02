Spotify supera as expectativas e já tem mais de 600 milhões de usuários ativos mensais

diegofi diegof - https://istoe.com.br/author/diegof/ 07/02/2024 - 1:06 Para compartilhar:

O Spotify é ainda o serviço de streaming de música com mais usuários da Internet. Este tem conseguido superar a concorrência que tem procurado crescer e ganhar uma posição de destaque. Na mais recente apresentação de resultados, o Spotify mostrou que está no topo e voltou a bater o recorde de usuários ativos.

Os mais recentes resultados financeiros do Spotify mostram a dimensão real deste serviço. Os números mostram a sua importância no mercado e na Internet. Nos últimos três meses, a plataforma de streaming de música aumentou o seu número de usuários ativos mensais. Cresceu 28 milhões, ultrapassando pela primeira vez a marca dos 600 milhões.

A receita no ano de 2023 foi de 3,7 bilhões de euros (19,76 bilhões de reais), mais 16% do que em 2022. Os resultados operacionais não atingiram o mínimo esperado, ficando abaixo em 75 milhões de euros (400 milhões de reais), mas a empresa destacou que as receitas de publicidade atingiram um novo máximo histórico, de 501 milhões de euros (2,6 bilhões de reais).

No campo dos usuários ativos mensais, que agora são 602 milhões, temos já 236 milhões são usuários Premium. Os restantes utilizam o serviço gratuitamente, o que não oferece a possibilidade de evitar a publicidade e descarregar músicas para ouvir sem rede.

Spotify supera expectativas do serviço de streaming

Além disso, os usuários Premium aumentaram, em comparação com o último trimestre de 2022. Esta tendência crescente também foi registada em todos os países, especialmente nos que estão na América Latina.

Temos ainda dados que mostram que 225 milhões de usuários utilizaram o Spotify Wrapped, a função que permite resumir todas as músicas ouvidas durante o ano. Entre outras métricas, todos os usuários Premium, nos Estados Unidos, têm a possibilidade de escolher entre mais de 200 mil audiolivros, com até 15 horas de acesso por mês.

Por fim, a expectativa para o segundo trimestre de 2024 é que a base de usuários atinja os 618 milhões. Além disso, há a expectativa de que os clientes Premium também cresçam e que atinjam os 3 milhões. São metas ambiciosas para o Spotify, mas que a empresa já mostrou conseguir atingir.

