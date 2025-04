Spotify: preços de assinatura podem subir em breve no Brasil; veja valores

O Spotify vai reajustar os preços de seus planos de assinatura em países da América Latina e da Europa ainda neste ano, segundo o jornal Financial Times. O aumento, previsto para junho, faz parte da estratégia global da empresa para buscar maior lucratividade. Não está claro se o Brasil faz parte dos países afetados. O Estadão procurou a empresa, mas não teve resposta.

Segundo a publicação, o valor das assinaturas mensais deverá subir em cerca de € 1, o equivalente a aproximadamente R$ 6,44, conforme a cotação atual. A expectativa é que o plano individual no Brasil passe dos atuais R$ 21,90 para cerca de R$ 28,34. No caso do plano família, o preço deverá ir dos atuais R$ 34,90 para cerca de R$ 41,34. Já a modalidade mais acessível, que hoje custa R$ 11,90, pode subir para aproximadamente R$ 18,34.

No mercado brasileiro, o último aumento promovido pelo Spotify aconteceu em agosto de 2023. Desta vez, o reajuste ocorrerá junto a outros mercados da América Latina e da Europa. Nos EUA, o último aumento foi em julho de 2024.

De acordo com o Financial Times, executivos pressionam serviços de streaming como Spotify e Apple Music a aumentarem seus preços, argumentando que os valores se mantiveram muito abaixo da inflação nos últimos anos. Em comparação, serviços de vídeo como Netflix cobram mensalidades significativamente mais altas.

Nos bastidores, o Spotify também estuda lançar uma categoria “superpremium”, com mensalidade adicional de US$ 6 nos EUA, além dos US$ 11 cobrados atualmente. A nova modalidade daria acesso antecipado a músicas e ingressos para shows.

Outros players do mercado, como Apple, Amazon e YouTube, também planejam versões premium de seus serviços de streaming de música.