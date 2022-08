Spotify homenageia Caetano, Gil, Milton Nascimento e Paulinho da Viola

Estadão Conteúdo 10/08/2022 - 18:33 Compartilhe

Este ano, quatro ícones da Música Popular Brasileira completam 80 anos. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento e Paulinho da Viola marcaram a história da música nacional, cada um ao seu estilo.

Para celebrar o aniversário desses ícones nascidos em 1942, o Spotify anuncia Atemporais, um projeto musical inédito e original que homenageia suas melodias, vozes e letras. Atemporais apresentará uma coletânea de oito Spotify Singles que terão versões inéditas de dois clássicos de cada homenageado regravados por grandes e influentes vozes da atualidade.

A escolha dos artistas que regravarão as canções será feita pelos homenageados e as faixas serão eleitas em parceria. “Falar de quem escreveu a história da música brasileira não é fácil, ainda mais quando se trata de algumas das vozes artísticas mais importantes do País e da cultura nacional”, afirma Carolina Alzuguir, líder de parcerias com artistas e gravadoras no Spotify no Brasil.

“O projeto tem como objetivo celebrar a genialidade desses artistas e levar suas obras para novas audiências, eternizando ainda mais seu legado, por meio de artistas muito consumidos pelos jovens atualmente. Lançar um conteúdo tão potente e cheio brasilidade reforça nosso compromisso de unir fãs de todo o mundo em uma experiência de áudio inesquecível, além de ser o melhor destino para escutar e descobrir música”, complementa.

Com estreia prevista para o último trimestre deste ano, Atemporais estará disponível grátis, só no Spotify. Enquanto isso, a plataforma possui também o hub homônimo com as playlists This Is de cada um dos artistas octogenários, os maiores sucessos selecionados por cada um deles, uma seleção dos maiores discos e uma sessão com discos em que colaboraram juntos.