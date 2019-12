Spotify divulga músicas mais tocadas de 2019 na plataforma

O Spotify divulgou nesta terça-feira, 3, quais as músicas mais tocadas de 2019 na plataforma. No top 10 nacional, o sertanejo é predominante. A canção que está em primeiro lugar no ranking é Lençol Dobrado, de João Gustavo e Murilo. Na sequência, vem Bebi Liguei, de Marília Mendonça. A cantora também aparece na lista em sexto lugar, com Vou Ter que Superar, gravada com Matheus & Kauan, e Todo Mundo Vai Sofrer, na sétima posição. Outros destaques são Atrasadinha, com Felipe Araújo e Ferrugem, em terceiro lugar, e Cobaia, com Maiara & Maraisa e Lauana Prado, na quarta posição.

A plataforma também fez uma retrospectiva dos mais tocados desta década. Jorge & Matheus foram os mais ouvidos no País entre 2010 e 2019, seguidos por Marília Mendonça em segundo lugar. Anitta está na terceira posição. Depois, vêm Matheus & Kauan, em quarto lugar, e Henrique e Juliano, no quinto. A música mais ouvida da década no Brasil e no mundo é Shape of You, de Ed Sheeran. No mundo, o artista mais ouvido da década no Spotify foi Drake.

Confira abaixo as listas divulgadas hoje pelo Spotify:

Top 10 artistas mais ouvidos do Brasil na década

Jorge & Mateus

Marília Mendonça

Anitta

Matheus & Kauan

Henrique & Juliano

Zé Neto & Cristiano

Wesley Safadão

Gusttavo Lima

Ed Sheeran

Alok

Top 10 músicas mais ouvidas do Brasil na década

Shape of You – Ed Sheeran

Propaganda – Ao Vivo – Jorge & Mateus

Deixe Me Ir – Acústico – 1Kilo, Baviera, Knust

Hear Me Now – Alok, Bruno Martini, Zeeba

Atrasadinha – Ao Vivo – Felipe Araújo, Ferrugem

Notificação Preferida – Ao Vivo – Zé Neto & Cristiano

Vai malandra (feat. Tropkillaz & DJ Yuri Martins) – Anitta, DJ Yuri Martins, Maejor, Mc Zaac, Tropkillaz

Largado Às Traças – Ao Vivo – Zé Neto & Cristiano

Ciumeira – Ao Vivo – Marília Mendonça

Ao Vivo E A Cores – Anitta, Matheus & Kauan

Top 10 artistas mais ouvidos da década no mundo

Drake

Ed Sheeran

Post Malone

Ariana Grande

Eminem

The Weeknd

J Balvin

Kanye West

Rihanna

Coldplay

Top 10 mulheres mais ouvidas da década no mundo

Ariana Grande

Rihanna

Taylor Swift

Sia

Beyoncé

Nicki Minaj

Billie Eilish

Selena Gomez

Adele

Camila Cabello

Top 10 músicas mais ouvidas da década no mundo

“Shape of You” – Ed Sheeran

“One Dance” – Drake, Kyla, WizKid

“rockstar (feat. 21 Savage)” – 21 Savage, Post Malone

“Closer” – Halsey, The Chainsmokers

“Thinking out Loud” – Ed Sheeran

God’s Plan – Drake

Havana (feat. Young Thug) – Camila Cabello

Despacito – Remix – Daddy Yankee, Justin Bieber, Luis Fonsi

Love Yourself – Justin Bieber

Lean On (feat. MØ & DJ Snake) – DJ Snake, Major Lazer, MØ

Retrospectiva 2019 do Spotify:

Top 10 artistas mais ouvidos do Brasil

Marília Mendonça

Zé Neto & Cristiano

Anitta

Gusttavo Lima

MC Kevin o Chris

Matheus & Kauan

Jorge & Mateus

Henrique & Juliano

Wesley Safadão

Dilsinho

Top 10 músicas mais ouvidas do Brasil

Lençol Dobrado – Analaga, João Gustavo e Murilo

Bebi Liguei – Ao Vivo – Marília Mendonça

Atrasadinha – Ao Vivo – Felipe Araújo, Ferrugem

Cobaia – Lauana Prado, Maiara & Maraisa

Notificação Preferida – Ao Vivo – Zé Neto & Cristiano

Vou Ter Que Superar – Ao Vivo – Marília Mendonça, Matheus & Kauan

Todo Mundo Vai Sofrer – Ao Vivo – Marília Mendonça

Solteiro Não Trai – Ao Vivo – Gustavo Mioto

Cem Mil – Ao Vivo – Gusttavo Lima

Tijolão – Ao Vivo – Jorge & Mateus

Top 10 álbuns mais ouvidos do Brasil

Todos Os Cantos, Vol. 1 (Ao Vivo) – Marília Mendonça

O Embaixador (ao Vivo) – Gusttavo Lima

Esquece o Mundo Lá Fora (Ao Vivo) – Deluxe – Zé Neto & Cristiano

Tem Moda Pra Tudo – Matheus & Kauan

Melim – Melim

Menos É Mais – Henrique & Juliano

Terra do Nunca (Ao Vivo) – Dilsinho

Reflexo – Deluxe (ao Vivo) – Maiara & Maraisa

Por Inteiro – Felipe Araújo

Acústico de Novo – Zé Neto & Cristiano

Top 10 mulheres mais ouvidas do Brasil

Marília Mendonça

Anitta

Maiara & Maraisa

Ariana Grande

Ludmilla

ANAVITÓRIA

Billie Eilish

Lady Gaga

Beyoncé

Yasmin Santos

Top 10 homens mais ouvidos do Brasil

Zé Neto & Cristiano

Gusttavo Lima

MC Kevin o Chris

Matheus & Kauan

Jorge & Mateus

Henrique & Juliano

Wesley Safadão

Dilsinho

Ferrugem

MC Kevinho

Top 10 podcasts mais ouvidos do Brasil

NerdCast

Mamilos

Um Milkshake Chamado Wanda

Café da Manhã

Pretinho Básico

Filhos da Grávida de Taubaté

PrimoCast

Não Ouvo Podcasts

POUCAS

Projeto Humanos

Top 10 artistas mais ouvidos do mundo

Post Malone

Billie Eilish

Ariana Grande

Ed Sheeran

Bad Bunny

Khalid

J Balvin

Drake

Ozuna

XXXTENTACION

Top 10 álbuns mais ouvidos do mundo

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – Billie Eilish

Hollywood’s Bleeding – Post Malone

thank u, next – Ariana Grande

No.6 Collaborations Project – Ed Sheeran

Shawn Mendes – Shawn Mendes

Bohemian Rhapsody – Queen

beerbongs & bentleys – Post Malone

Free Spirit – Khalid

7 EP – Lil Nas X

Don’t Smile at Me – Billie Eilish

Top 10 músicas mais ouvidas do mundo

Señorita – Camila Cabello, Shawn Mendes

bad guy – Billie Eilish

Sunflower – Post Malone, Swae Lee

7 Rings – Ariana Grande

Old Town Road – Remix – Lil Nas X, Billy Ray Cyrus

I Don’t Care (with Justin Bieber) – Ed Sheeran, Justin Bieber

Someone You Loved – Lewis Capaldi

Wow. – Post Malone

Con Calma – Daddy Yankee, Snow

Shallow – Bradley Cooper, Lady Gaga

Top 10 mulheres mais ouvidas do mundo

Billie Eilish

Ariana Grande

Taylor Swift

Camila Cabello

Halsey

Lady Gaga

Beyoncé

Rihanna

Cardi B

Dua Lipa

Top 10 homens mais ouvidos do mundo

Post Malone

Ed Sheeran

Bad Bunny

Khalid

J Balvin

Drake

Ozuna

XXXTENTACION

Daddy Yankee

Anuel AA

Top 10 podcasts mais ouvidos do mundo

The Joe Budden Podcast with Rory & Mal

Gemischtes Hack

Fest & Flauschig

Serial Killers

Herrengedeck – Der Podcast

Paardiologie

Café da Manhã

Reply All

3ShotsOfTequila

Se Regalan Dudas’s Podcast

Gêneros de podcasts mais ouvidos do mundo

Comédia

Sociedade e Cultura

Crimes reais

Notícias

Saúde

Artes

Educação

Esportes

Música

TV & Filmes