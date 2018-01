Spotify cadastra documentos na SEC para abertura de capital por listagem direta

O Spotify confidencialmente cadastrou documentos necessários na Comissão de Câmbio e Valores Imobiliários (SEC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos para listar suas ações na Bolsas de Valores de Nova York (Nyse), de acordo com uma pessoa familiarizada com o processo.

A declaração à SEC é o último passo nos planos do Spotify para abrir capital, usando um método incomum, conhecido como listagem direta. Essa listagem não será uma oferta pública inicial, já que o Spotify não procurará arrecadar capital à medida que se tornar público.

A avaliação mais recente do Spotify foi de que a empresa tem quase US$ 20 bilhões em valor de mercado, com base em um recente intercâmbio de ações entre a gigante do streaming e a chinesa Tencent. Embora não esteja claro como os investidores públicos irão avaliar o Spotify, um valor de mercado de US$ 20 bilhões faria da companhia uma das maiores empresas de tecnologia em abertura de capital desde o Facebook. A empresa sueca busca março ou abril para o seu debut na Bolsa de Nova York, de acordo com a fonte.

Se o início do Spotify por positivo, outras startups altamente valorizadas e ricas, como o Airbnb, poderiam ser encorajadas a buscar a listagem direta, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

No fim do ano passado, o Spotify recebeu a aprovação da SEC para avançar com uma listagem direta na Nyse. A SEC tinha preocupação de que a listagem direta da gigante do streaming pudesse abrir a porta para outras empresas com perfis financeiros potencialmente arriscados acessassem os mercados públicos sem oferecer proteção suficiente aos investidores, de acordo com as pessoas familiarizadas com as negociações. Fonte: Dow Jones Newswires.