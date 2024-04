Spotify atinge ganhos recordes, mas perde a meta de usuários ativos mensais

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 24/04/2024 - 3:15 Para compartilhar:

O lucro bruto trimestral do Spotify superou US$ 1,1 bilhão pela primeira vez depois que ele controlou os gastos com marketing, embora isso significasse que a gigante do streaming de música não cumpriu sua previsão de usuários ativos mensais.

A empresa sueca vem aumentando sua base de usuários há anos, oferecendo promoções e investindo em podcasts e audiolivros.

Mas desde o ano passado começou a cortar custos, nomeadamente através de despedimentos e do seu orçamento de marketing, para aumentar as margens e os lucros.

As ações do Spotify, que inicialmente caíram com os resultados do trimestre, reverteram o curso para subir 8% nas negociações de pré-mercado na terça-feira.

“Vamos adicionar alguns gastos com marketing ao longo do ano”, disse o CEO Daniel Ek em entrevista. “Porque queremos continuar crescendo e vimos que em alguns territórios podemos ter recuado um pouco demais.”

As margens brutas aumentaram para 27,6% no trimestre, ante 25,2% no ano anterior, ajudadas em parte pelos lucros em seu negócio de podcast.

O Spotify investiu mais de um bilhão de dólares para construir seu negócio de podcast, incluindo gastos de centenas de milhões em programas populares como “The Joe Rogan Experience”.

“Isso (podcasting) foi uma chatice no ano passado. Agora é outro centro de lucro para nós”, disse Ek.

A receita trimestral da empresa aumentou 20%, para US$ 3,9 bilhões.

O Spotify aumentou os preços para aumentar a receita e experimentou diferentes planos de assinatura.

“Também vamos adicionar um nível somente de música para os consumidores que só se preocupam com o lado musical”, disse Ek.

Os usuários ativos mensais (MAUs) do primeiro trimestre aumentaram 19%, para US$ 658 milhões, mas perderam a orientação do próprio Spotify e a estimativa média dos analistas de US$ 661 milhões.

A empresa previu MAUs em US$ 675 milhões para o segundo trimestre, abaixo da estimativa dos analistas de US$ 680 milhões, de acordo com dados IBES do LSEG.

Disse também que a margem bruta deve subir para 28,1% neste trimestre.

Os assinantes premium aumentaram 14% no primeiro trimestre, para US$ 255 milhões, em linha com as estimativas.