Spotfy: Rádio Nacional celebra São João com playlist Forró É Nacional

A Rádio Nacional preparou uma playlist no Spotify para você entrar no clima de São João, celebrado nesta (24). Dê o play em Forró É Nacional e curta uma seleção para dançar coladinho ou para matar a saudade de um arrasta-pé.

O lançamento da playlist de forró, com todas as suas nuances, percorre cada cantinho do nordeste brasileiro. Você ouve desde clássicos como Asa Branca, do maravilhoso Luiz Gonzaga, passando pela saga de Severina Xique-Xique, de Genival Lacerda, até os novos artistas consagrados pelo público como Aviões do Forró e Mariana Aydar. E é claro que não poderia faltar o piseiro, ritmo do momento, com Barões da Pisadinha, Tarcísio do Acordeon e Zé Vaqueiro.

Para ouvinte nenhum botar defeito, a Rádio Nacional convida todo mundo para essa festa que mesmo de casa não vai deixar ninguém parado. Cola juntinho e divirta-se com Forró é Nacional. O Melhor da Música Brasileira.

Rádio Nacional no Spotify

O perfil da Rádio Nacional no Spotify representa a diversidade de sons do nosso Brasil. A cada dia com mais opções de playlists para você. O melhor da música brasileira em coletâneas especiais do Forró a MPB tradicional, do Sertanejo raiz ao Rock e Axé. É a Rádio Nacional que te oferece os mais variados ritmos para não ficar parado e se divertir em qualquer hora onde você estiver. Siga, ouça e divirta-se!

Origem do nome “Forró”

O nome forró tem duas versões. A versão mais conhecida conta que os ingleses que trabalhavam nas construções no Nordeste faziam grandes festas. Algumas dessas festas eram abertas ao público e tinham placas com as palavras “For All” (que significa, para todos). Daí, o termo “forró” se originou pela variação da pronúncia da expressão em inglês. Já na outra versão, os soldados norte-americanos realizavam festas que eram denominadas de forrobodó, expressão africana que significa arrasta-pé, algazarra. Com isso, segundo Aurélio Buarque de Holanda, a palavra forró é a contração do termo forrobodó.

Dicionário

Fogueiras, bandeirolas, quadrilha, fogos de artifício e bandeiras dos santos são alguns dos símbolos juninos. Das tradicionais barraquinhas às quadrilhas, São João é sinônimo de brasilidade e história. A equipe da EBC separou algumas frases e termos usados pelos apaixonados por essa que é uma das maiores festas do país:

Caminho da festa – os pares seguem atrás dos noivos, iniciando a dança;

O túnel – os noivos elevam os braços para cima e, de mãos dadas, fazem o túnel onde todos passam;

Olha a chuva – os casais dão meia-volta para que ninguém acabe molhado;

Olha a cobra – as damas gritam e pulam no colo dos cavalheiros;

Caracol – de mãos dadas, todos fazem um percurso em espiral;

A grande roda – todos dão as mãos formando um círculo;

Coroa de rosas – os cavalheiros, de mãos dadas, erguem os braços sobre a cabeça das damas, como se as coroassem;

Baile geral – os pares dançam no centro da roda. O grande baile está acabando;

Despedida – todos se retiram do centro do salão, atrás dos noivos.

Veja também