SporTV3 exibe o tradicional torneio de Roland Garros Nomes como Rafael Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic estarão na disputa de um dos quatro torneios mais tradicionais da temporada

Alguns dos maiores nomes do tênis estarão a partir deste domingo, dia 30, em Paris, na França, para a disputa do torneio de Roland Garros. A novidade neste ano serão os jogos noturnos e o aumento gradativo da capacidade de público por dia, obedecendo as medidas de flexibilização do governo francês. Para a disputa de um dos torneios mais importantes da temporada, o SporTV3 prepara uma cobertura com 12 horas diárias de transmissão.

O comentarista de tênis do SporTV, Narck Rodrigues, faz suas apostas.

– A expectativa é que esta edição seja bastante equilibrada tanto na chave feminina quanto masculina. Rafael Nadal é o cara a ser batido, mas também aparecem com chances o sérvio Novak Djokovic, o grego Stefanos Tsitsipas, o austríaco Dominic Thiem e o alemão Alexander Zverev – disse o comentarista.

– O feminino pode trazer mais surpresas, mas duas jogadoras aparecem com mais chances de irem às rodadas finais: a bielorussa Aryna Sabalenka e a polonesa Iga Świątek, atual campeã – completou.

Esta edição também promete uma disputa extra: a liderança de títulos de Grand Slams. Caso Nadal, atual campeão e recordista de títulos em Roland Garros, levante pela 14ª vez a taça no saibro francês, passará também a ser o recordista de títulos de Grand Slams, com 21 conquistas, posto que atualmente divide com Roger Federer.

O Brasil estará representado em Roland Garros na chave de simples por Thiago Monteiro e nas duplas por Bruno Soares, Marcelo Melo, Marcelo Demoliner e Luisa Stefani.

Além das transmissões das partidas no SporTV3, o ge.globo acompanha de perto o torneio, trazendo diariamente as informações das partidas e dos jogadores que estarão em Paris. Já o podcast “Match Point” debate as chaves, discute os favoritos, as chances dos brasileiros e traz análises dos jogos. O time conta com Eusébio Resende e Cláudio Uchôa na apresentação e comentários de Narck Rodrigues, Domingos Venâncio e Ricardo Bernardes.

