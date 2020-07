SporTV2 transmite Lakers x Clippers e Pelicans x Jazz na volta da NBA Emissora anunciou a tabela de transmissões para o retorno da liga de basquete americana

Foram quatro meses de suspensão por causa da pandemia de coronavírus, mas o melhor basquete do mundo está de volta nesta quinta-feira, dia 30. De um jeito diferente, com as 22 equipes confinadas em uma bolha de segurança montada em Orlando, no estado da Flórida, para jogos da temporada regular e dos playoffs sem a presença de público.

Para marcar o retorno, rodada dupla no SporTV2. Às 19h30, o New Orleans Pelicans enfrenta o Utah Jazz, com a narração de Jader Rocha. Na sequência, às 22h, o clássico de Los Angeles, entre o Lakers, da dupla Lebron James e Anthony Davis, e o Clippers, de Kawhi Leonard e Paul George, na voz de Everaldo Marques. Nos dois jogos, os comentários serão de Marcelinho Machado e Rodrigo Alves.

E MAIS:

– Minha expectativa para essa volta é a melhor possível. A NBA se preparou muito para isso. Na arquibancadas, por exemplo, não teremos público, mas telas com vídeos em tempo real dos familiares dos jogadores. Serão jogos de altíssimo nível, como sempre foi a NBA. Tem tudo para ser uma grande temporada, até pelas novidades e diferenças. Vamos contar cada detalhe nas transmissões do SporTV2 – diz Marcelinho Machado.

Antes de a bola laranja subir, os correspondentes Guilherme Roseguini e Camilo Pinheiro Machado participam do ‘Redação SporTV’ e do ‘Tá Na Área’, respectivamente, trazendo informações atualizadas direto de Nova York.

TEMPORADA REGULAR DA NBA NO SPORTV2

QUINTA-FEIRA, 30/7:

19h30 – New Orleans Pelicans x Utah Jazz

22h – Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers

SEXTA-FEIRA, 31/7:

17h – Portland Trail Blazers x Memphis Grizzles

SÁBADO, 1/8:

20h – Indiana Pacers x Philadelphia 76ers

SEGUNDA-FEIRA, 3/8:

21h – Philadelphia 76ers x San Antonio Spurs

TERÇA-FEIRA, 4/8:

19h30 – Miami Heat x Boston Celtics

22h – Portland Trail Blazers x Houston Rockets

QUARTA-FEIRA, 5/8:

21h – Orlando Magic x Toronto Raptors

QUINTA-FEIRA, 6/8:

19h30 – Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers

22h – Houston Rockets x Los Angeles Lakers

SEXTA-FEIRA, 7/8:

19h30 – Philadelphia 76ers x Orlando Magic

22h – Toronto Raptors x Boston Celtics

DOMINGO, 9/8:

22h – Los Angeles Clippers x Brooklyn Nets

SEGUNDA-FEIRA, 10/8:

22h – Los Angeles Lakers x Denver Nuggets

TERÇA-FEIRA, 11/8:

22h – Washington Wizards x Milwaukee Bucks

QUARTA-FEIRA, 12/8:

17h – Houston Rockets x Indiana Pacers

E MAIS:

Veja também