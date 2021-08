‘SporTV perdeu de vez a noção do que é jornalismo’, dispara RMP após saída de Arnaldo Ribeiro do canal Comentarista teria sido desligado por reclamações da equipe da 'Central do Apito', o que não agradou Renato Maurício Prado

O polêmico desligamento de Arnaldo Pereira da rede Globo por uma possível reclamação dos ex-árbitros da “Central do Apito”, o comentarista Renato Maurício Prado disparou contra o canal SporTV, onde Arnaldo fazia a maioria de suas aparições como comentarista convidado. O jornalista afirmou que a emissora está saindo do jornalismo para se tornar um ambiente humorístico.

– Dispensar o ótimo Arnaldo Ribeiro por causa de queixas dos péssimos comentaristas da Central do Apito evidencia como o SporTV perdeu de vez a noção do que é jornalismo. Prefere apostar em piadistas e que tais se tornando cada vez mais um canal de (péssimo) humor. Lamentável – disparou Renato Maurício Prado em seu Twitter.

De acordo com o portal Notícias da TV, Arnaldo Ribeiro não será mais chamado para os programas esportivos do grupo Globo por uma reclamação formal dos ex-árbitros da “Central do Apito”. O comentarista teria ofendido os comentaristas de arbitragem da emissora ao comentar as polêmicas do empate entra São Paulo e Palmeiras.

O comentarista explicou que não é contratado do grupo Globo e suas participações no canal “dependem do convite deles [emissora]”. Arnaldo Ribeiro também afirmou não saber de nenhuma reclamação por parte dos membros da “Central do Apito”. O comentarista já tem uma nova casa, na TV Cultura ao lado de Mauro Cezar Pereira e Vladir lemos.

