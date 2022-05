SporTV exibe torneio de tênis de Roland Garros a partir deste domingo Rafael Nadal, Novak Djokovic e a polonesa Iga Świątek estarão em ação no saibro francês. Brasil terá representantes nas chaves de simples e duplas

Os maiores nomes do tênis disputam, a partir de domingo, a 55ª edição do tradicional torneio de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada. Para a disputa da competição, o SporTV3 prepara cobertura com mais de 180 horas de transmissões e a previsão de exibição de pelo menos 50 jogos até a final da chave masculina de simples, prevista para 5 de junho. A cobertura começa neste domingo, às 6h, com a transmissão dos jogos válidos pela primeira rodada do torneio.





Com 21 conquistas nos quatro torneios mais importantes do tênis, o espanhol Rafael Nadal estará em quadra em busca do seu 14º título no saibro francês. Já o sérvio Novak Djokovic quer o troféu justamente para se igualar ao espanhol no número de títulos de Grand Slams. Na chave feminina, o destaque é a polonesa Iga Świątek, líder do ranking. No último domingo ela atingiu a marca de 28 vitórias consecutivas e faturou o quinto título consecutivo nesta temporada. Entre os brasileiros, Bruno Soares, Marcelo Melo, Rafael Matos e Felipe Meligeni representarão o país na chave de duplas, assim como a paulista Bia Haddad, que também disputa a chave de simples feminina.

– O torneio de Roland Garros é uma ótima oportunidade para vermos o que há de melhor no tênis. Entre os homens, vejo o favoritismo dividido entre o Nadal, se estiver bem fisicamente, e o Djokovic. Correndo por fora está o espanhol Carlos Alcaraz, que pode surpreender. Na chave feminina, a polonesa Iga Świątek vive uma ótima fase e chega com muita confiança para o torneio nesta temporada. Mas Roland Garros sempre traz algumas surpresas, como a tcheca e atual campeã Barbora Krejcikova. Não podemos esquecer a brasileira Bia Haddad, que recentemente atingiu o TOP 50 e tem tudo para fazer uma ótima campanha – disse a comentarista Joana Cortez.

