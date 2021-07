SporTV atinge terceiro lugar geral de audiência com oitavas da Eurocopa Canal de esportes do Grupo Globo ficou atrás apenas da TV Globo e da Record durante a transmissão de duas partidas do mata-a-mata da Eurocopa nesta segunda-feira

O SporTV comemorou mais uma fase da Eurocopa com transmissão em seus canais. As classificações de Espanha e Suíça para as quartas de final do torneio colocaram a emissora no terceiro lugar geral de audiência entre espectadores que assinam TV por assinatura. No domingo, o canal chegou ao segundo lugar geral, entre o mesmo demográfico, com a vitória da Bélgica sobre Portugal.

> Confira a tabela atualizada da Eurocopa e simule as quartas de final!



+ Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!

Já na TV aberta, a transmissão da TV Globo da classificação da Inglaterra para as quartas de final da Eurocopa, com vitória por 2 a 0 sobre a Alemanha, na tarde de terça-feira, marcou 13 pontos de audiência e 26% de participação. Foi um aumento de 30% de audiência (3 pontos a mais) na comparação com a média da faixa nas quatro últimas terças-feiras. Em relação à Eurocopa de 2016, também houve crescimento.

E MAIS:

No Rio de Janeiro, segundo os dados prévios, foram 16 pontos de audiência e 32% de participação. Aumento de 1 ponto (7%) em relação à média das quatro últimas terças. Em 2016, pelas oitavas, Itália x Espanha marcou 16 pontos na transmissão da TV Globo; e França x Irlanda, 11 pontos.

E MAIS:

Veja também