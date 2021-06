SporTV 3 exibe chave principal de Wimbledon a partir desta segunda-feira Grand Slam da Inglaterra volta a ocorrer nesta temporada após cancelamento em 2020 por causa da pandemia do Covid-19

A partir desta segunda-feira, às 7h, começa a disputa das chaves principais masculina e feminina em Londres, com a cobertura completa de mais do SporTV 3 até o dia 11 de julho, quando está prevista a final entre os homens, último confronto do torneio. A edição deste ano de Wimbledon tem um ingrediente a mais. No ano passado, por conta da pandemia, foi o único dos quatro torneios Grand Slams que não foi disputado.

Atual bicampeão, o sérvio Novak Djokovic alimenta a chance de atingir um feito que já não acontece há mais de meio século. Desde 1969, quando o australiano Rod Laver, pela segunda vez na carreira, conquistou os quatro eventos mais importantes do tênis mundial, nenhum outro tenista conseguiu repetir esta marca. Campeão na Austrália e na França, Djokovic ainda tem outra motivação. Se vencer na Inglaterra, iguala-se a Roger Federer e Rafael Nadal como o maior vencedor de campeonatos desta magnitude da história, com 20 conquistas

– O Djokovic pode realmente igualar esses recordes. Ele vem muito bem e acredito que seja o favorito. Mas a expectativa é muito grande também em cima do que o Roger Federer pode apresentar. Eu acrescentaria nesta lista o alemão Alexander Zverev e o russo Daniil Medvedev, que é um cara que vem se preparando para ganhar um Grand Slam, saca muito bem e também é um forte candidato a ser campeão este ano – afirma a comentarista Joana Cortez.

E mais, nenhum tenista fechou o Golden Slam, quando se conquistam todos os Grand Slams e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos em uma mesma temporada. Mas a tarefa não será fácil para o número 1 do mundo, mesmo sem a presença de Nadal na disputa deste ano.

– O retorno de Wimbledon gera uma expectativa muito legal. No ano passado foi o único Grand Slam que não aconteceu e neste período muitos nomes novos apareceram no circuito. Será uma evento que pode trazer várias surpresas, por ser disputado na grama, com a atmosfera única que o torneio tem, ainda mais com o público na arquibancada – acrescentou a comentarista.

– Eu sempre aposto na Serena Williams. Adoraria ver novamente ela vencendo um Grand Slam. Wimbledon talvez seja, dos quatro torneios, o que possa tornar isso possível, pois ela saca muito bem e bate muito forte na bola. A polonesa Iga Swiatek pode surpreender, mesmo sendo uma jogadora mais de saibro. Temos também a bielorrusa Aryna Sabalenka, que joga muito forte também. Eu apostaria na Serena e na Ashleigh Barty, que é a atual número 1 do mundo, mas a grama sempre reserva surpresas – falou Joana Cortez sobre a disputa do campeonato feminino.

