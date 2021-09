SportsTech Brasil Summit apresenta novidades para edição 2021 Promovendo inovação, tecnologia e empreendedorismo no esporte, edição de deste ano acontece em novembro na Arena do Grêmio; circuito percorre cidades do Nordeste

A edição 2021 do SportsTech Brasil Summit está confirmada e com novidades. O evento reunirá todo o ecossistema de 27 a 29 de novembro na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, além de etapas do Circuito SportsTech, que percorre cidades do Nordeste fomentando debates sobre o cenário nacional das Sportstechs.

As inscrições para o SportsTech Brasil Summit 2021 e as etapas do Circuito SportsTech estão disponíveis por meio do site, para formato on-line e presencial. O evento tem patrocínio da Clicker Sports, Unilumin Sports e Grupo End to End, além de apoio do Grupo Dataclick, do Grêmio e Arena Porto Alegrense.

Será a terceira edição do SportsTech Brasil Summit, que desde 2019 promove inovação, tecnologia e empreendedorismo no esporte, visando network e oportunidades de negócios no Brasil e América Latina. Empreendedores, startups, investidores, gestores de clubes, de atletas, de marcas e membros da comunidade esportiva marcam presença no evento e nas etapas do circuito, com showcases, pitchs e painéis de debate sobre temas atuais do cenário global.

– O SportsTech Brasil Summit é um evento colaborativo, que busca fortalecer o ecossistema das sportstechs no país, tornando o ambiente mais propício para investimentos e crescimento. A missão do evento é criar conexões entre empreendedores, investidores e o esporte, promovendo inovação e buscando soluções para o mercado – conta Thiago Mansur, diretor do evento.

CIRCUITO SPORTSTECH NO NORDESTE

Uma das ativações do evento é o Circuito SportsTech, que visita algumas capitais nordestinas para promover intercâmbio de experiências, informações e soluções para fomentar o ecossistema de sportstechs por todo país, com inscrições gratuitas por meio do site e apresentação da Unilumin Sports.

A Arena Castelão, em Fortaleza, foi o primeiro palco do circuito, no último dia 28. Nos próximos meses, o evento passará por Recife, na Arena Pernambuco, neste sábado, dia 25 de setembro, e Salvador. A capital baiana sediará a etapa no Circuito SportsTech no dia 23 de outubro. As programações serão divulgadas por meio do perfil da SportsTech Brasil Summit nas redes sociais.

