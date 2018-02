Sports Illustrated faz ensaio nu em campanha contra assédio

SÃO PAULO, 9 FEV (ANSA) – Em prol das campanhas de combate ao assédio sexual, a revista norte-americana “Sports Illustrated” realizou mudanças em seu tradicional ensaio anual. Ao invés de modelos de biquíni, a publicação trará mulheres nuas com palavras de protesto em seus corpos.

As modelos que posaram para a edição “Sports Illustrated Swimsuit Issue”, que será lançada nesta terça-feira (13), escolheram as palavras que foram escritas em seus corpos, como “feminista”, “humana”, “natural”, entre outros.

De acordo com a editora da revista, MJ Day, a ideia do ensaio é as mulheres representando muito mais do que um simples “objeto”.

“Estou muito entusiasmada de que este movimento esteja acontecendo, porque eu sinto que vai mudar as coisas para melhor”, disse MJ Day.

“Eu sou uma lutadora. Eu sou forte. Eu sou romântica. Eu sou criativa. Eu sou otimista. Eu sou natural. Eu sou um trabalho em progresso, em constante evolução e aprendizado. Muito obrigada por me incluir em um projeto tão impactante e próximo de nossos corações”, afirmou a modelo Sailor Brinkley Cook.

A revista chega ao público em meio ao escândalo de abusos sexuais envolvendo diversos atores e diretores de Hollywood, além de campanhas como a #MeToo.(ANSA)