Sporting vence Paços Ferreira e segue na briga pela liderança do Campeonato Português Pablo Sarabia e Nuno Santos marcaram e garantiram a vitória para os Leões

O Sporting venceu o Paços Ferreira por 2 a 0 no Estádio de Alvalade pela 28ª rodada do Campeonato Português. Com a vitória, os Leões seguem firme na disputa pela liderança com o Porto, que está três pontos na frente e com um jogo a menos.

SARABIA MARCA

O Sporting controlou as ações do jogo e criou as melhores chances. De pênalti, a equipe abriu o placar. Pablo Sarabia converteu a cobrança aos 20 minutos da primeira etapa.

NUNO SANTOS DEFINE

O Sporting seguiu pressionando e não dando chances ao adversário, que pouco criou perigo no jogo. Assim, os Leões ampliaram o placar. Aos 27 minutos da segunda etapa, Manuel Ugarte tocou para Nuno Santos definir o resultado.

SEQUÊNCIA

O Sporting volta a campo somente no sábado, contra o Tondela, para seguir na luta pela liderança do Campeonato Português.

