Sporting vence o Portimonense e abre 13 pontos de vantagem na liderança do Português Turma do Alvalade marca duas vezes no primeiro tempo, segue invicta na competição nacional e caminha a passos largos para o título depois de 19 anos de jejum

Segue o líder. Na 20ª rodada do Campeonato Português, o Sporting recebeu o Portimonense e o time do Alvalade venceu por 2 a 0 para continuar invicto na competição nacional. Os gols foram marcados por Feddal e Nuno Santos, e levaram a equipe aos 54 pontos na tabela.

Os donos da casa abriram o placar aos 26 minutos do primeiro tempo depois de falta sofrida por Nuno Mendes. Pedro Gonçalves levantou na área, Coates desviou de cabeça e Feddal completou. Quatro minutos depois a defesa do Portimonense errou, Nuno Santos ficou com a bola, invadiu a área e bateu no canto de Samuel para fazer o segundo.

Na etapa final, o Sporting continuou pressionando o Portimonense, mas não conseguiu balançar as redes. O time de Rúben Amorim chegou a ter boas oportunidades com Pedro Gonçalves e Jovane Cabral, porém sem o sucesso do primeiro tempo.

Na próxima rodada do Campeonato Português, o Sporting encara o Porto, vice-líder da competição, fora de casa. O Portimonense, por sua vez, receberá o Marítimo.

