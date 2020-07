Sporting tropeça em casa e fica no empate com o Vitória de Setúbal Leões vêem o terceiro lugar ameaçado na última rodada do Campeonato Português

Pela 33ª rodada do Campeonato Português, o Sporting ficou no empate com o Vitória de Setúbal por 0 a 0. Com o resultado, os Leões vêem o terceiro lugar da competição ameaçado.

TROPEÇO PODE CUSTAR CARO

Apesar do terceiro lugar, o Sporting não faz grandes atuações. Com o empate, os Leões podem perder a colocação na última rodada. Caso não vençam o Benfica no sábado e o Braga triunfe sobre o Porto, perderiam o lugar direto na fase de grupos da Liga Europa.

“ÔNIBUS ESTACIONADO”

O Vitória de Setúbal implementou uma retranca na partida que deu resultado. Enquanto o Sporting finalizou 13 vezes, os visitantes chutaram apenas três vezes no gol adversário.

AMEAÇADO

O empate também não foi bom para o Vitória de Setúbal. Com 31 pontos, ocupa a 16ª colocação, apenas a um ponto de vantagem da zona de rebaixamento. Precisam vencer a próxima partida contra o Benelenses ou torcer para que o Portimonense não vença o Aves.

