Sporting enfrenta o Santa Clara; Confira os jogos desta sexta pelo Campeonato Português De olho na vaga para a próxima Liga Europa 2020/21, equipe completa a 31ª rodada da competição, no José Alvalade, e o Braga visita o Paços de Ferreira, de Douglas Tanque

Nesta sexta, o Sporting enfrenta o Santa Clara, no José Alvalade, às 15h15 (horário de Brasília), em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Português. Na terceira posição, com 56 pontos, os Leões Verdes e Brancos lutam por uma vaga na Liga Europa da próxima temporada, enquanto os visitantes seguem no meio da tabela, na nona colocação, com 38.

Em entrevista ao jornal português ‘A Bola’, o diretor de comunicação do Sporting, Miguel Braga, garantiu que não há qualquer problema com Marcos Acuña, que ele segue no clube e tem total apoio do grupo, que está forte e unido.

– O nosso rumo está traçado, o nosso grupo unido. Para desgosto de muitos, vamos ser fiéis a esse plano, cumprindo o nosso caminho, independentemente das pedras que coloquem na estrada. Quem atira pedras assim deveria estar mais preocupado com o seu próprio telhado. Mais tarde ou mais cedo, a verdade virá ao de cima. E para que não restem dúvidas, Acuña está com o grupo e o grupo com Acuña. Tudo o resto são apenas tentativas de destabilizar o Clube – afirmou.

Braga visita o Paços de Ferreira, de Douglas Tanque

Outro jogo importante da rodada que será realizado nesta sexta será entre Paços de Ferreira e Braga, no Capital do Móvel, às 17h30 (horário de Brasília). Os visitantes estão com 53 pontos, na quarta posição, na zona de classificação para a Liga Europa. Já os donos da casa estão na décima terceira posição, no meio da tabela, com 34.

O grande destaque do Paços de Ferreira tem sido o brasileiro Douglas Tanque. Desde a volta do campeonato após a pandemia global de coronavírus, que virou o mundo do avesso, o atacante, de 26 anos, marcou cinco gols em seis jogos. Ele já que soma dez gols na competição.

Vitória de Guimarães recebe o Gil Vicente de olho na Liga Europa

Mais cedo, o Vitória de Guimarães recebe o Gil Vicente no Afonso Henriques, às 13h (de Brasília) e sonha com uma vaga na Liga Europa da próxima temporada 2020/21. A equipe está na sétima posição, com 46 pontos, a apenas dois do Famalicão, que encara o Benfica nesta quinta.

O Gil Vicente, por sua vez, está na décima primeira colocação, com 36 pontos, nova à frente do Portimonense, primeira equipe na zona de rebaixamento do Campeonato Português.

