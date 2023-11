Sporting Cristal anuncia saída de Tiago Nunes, cotado no Botafogo

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/11/2023 - 17:55 Para compartilhar:

O Sporting Cristal anunciou neste sábado (11) a saída do técnico Tiago Nunes, cotado para assumir o Botafogo na reta final do Campeonato Brasileiro.

“Tiago Nunes e sua equipe de trabalho não continuarão no comando do time profissional na temporada 2024”, informou o clube peruano em um comunicado.

“Por razões estritamente familiares, o professor Nunes decidiu permanecer no Brasil e continuar seus projetos profissionais perto de sua família”, acrescenta a nota.

Tiago Nunes é apontado como o principal nome para substituir Lúcio Flávio no comando do Botafogo, que apesar da liderança não vem tendo bons resultados no Brasileirão.

O Sporting Cristal terminou o Campeonato Peruano de 2023 na terceira posição. O título ficou com o Universitario.

