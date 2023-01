Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 13/01/2023 - 22:56 Compartilhe





Maior vencedor da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com 10 títulos, o Corinthians segue em busca do enea. Invicto nesta edição, com quatro vitórias em quatro jogos, o Timãozinho entrará em campo neste sábado (14), às 19h30, contra o Sport Recife, na Fonte Luminosa, em Araraquara. A partida terá transmissão exclusiva na TV fechada pelo SporTV.

O estádio da Ferroviária tem sido a casa corintiana na Copinha até aqui. Foi lá que os meninos do terrão venceram a Locomotiva, o Zumbi, de Alagoas, e o Fast Club, de Manaus, na fase de grupos, e o Comercial, de Ribeirão Preto, na primeira eliminatória da competição.





O triunfo da última quinta-feira (12) foi registrado já nos acréscimos da partida, com um gol do atacante Wesley, que definiu o 1 a 0 favorável ao Coringão.

