Sport vira diante da Chapecoense em jogo quente na Ilha do Retiro pela Série B

No sufoco, o Sport venceu a Chapecoense de virada em partida realizada na noite deste domingo, na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time catarinense abriu o placar com um golaço de Giovanni Pavani, mas viu a virada acontecer, por 2 a 1, após gol contra de Cazonatti e bela finalização de Alan Ruiz na etapa final.

Com o resultado, o Sport chegou aos 59 pontos e deu um passo importante na briga pelo acesso. O time subiu para o segundo lugar, atrás apenas do líder Vitória, que tem 64. Com mais uma derrota, a Chapecoense manteve os 33 pontos e está na 17ª posição, dividindo a zona de queda com Tombense, Londrina e ABC.

Melhor no primeiro tempo, a Chapecoense deixou a torcida com esperança após a boa exibição na metade inicial da partida na Ilha do Retiro. O time teve tranquilidade para fazer uma boa marcação e evitou ser pressionado pelo Sport, que teve o apoio da torcida, mas não conseguiu iniciar jogando o seu melhor futebol.

Aos 33 minutos do primeiro tempo, Giovanni Pavani surpreendeu o goleiro Dênis com uma linda finalização de fora da área para abrir o placar a favor da Chapecoense. O Sport foi para o intervalo sendo vaiado pela torcida, que lotou o estádio em mais uma oportunidade nesta reta final de Série B.

No segundo tempo, o jogo se abriu para o Sport. O técnico Enderson Moreira promoveu mudanças importantes no time, que foram fundamentais para a conquista dos três pontos. Tudo começou a mudar a partir dos quatro minutos da etapa final. Após cruzamento na área, Gustavo Cazonatti teve a infelicidade de tocar contra o próprio gol, para deixar o placar empatado.

Embalado em busca da virada, o Sport chegou ao segundo gol aos 16 minutos, quando Diego Souza tentou finalizar de bicicleta e a bola sobrou para Alan Ruiz. O meia acertou um belo chute da entrada da área e colocou o time da casa em vantagem no placar.

Vivo na luta pelo acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport volta a campo na próxima sexta-feira para enfrentar o Ceará, às 19h, na Arena Castelão. A Chapecoense, que briga para não cair, joga no sábado, às 15h, diante do Tombense, na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 X 1 CHAPECOENSE

SPORT – Dênis; Ewerthon (Felipe), Rafael Thyere, Sabino (Chico) e Felipinho; Fabinho, Fábio Matheus e Alan Ruiz; Diego Souza, Vagner Love (Edinho) e Edison Negueba (Fabrício Daniel). Técnico: Enderson Moreira.

CHAPECOENSE – Airton; Douglas Borel (Dudu Vieira), Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Mancha (Fabiano); Gustavo Cazonatti, Victor Ferraz (Bruno Vinícius), Giovanni Pavani e Bruno Nazário; Marcinho e Henrique Dourado. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS – Giovanni Pavanni, aos 33 minutos do primeiro tempo; Gustavo Cazonatti contra, aos 3, e Alan Ruiz, aos 16 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Alan Ruiz (Sport) e Gustavo Cazonatti (Chapecoense).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 26.002 presentes.

LOCAL – Ilha do Retiro, Recife (PE).





