Sport vence o Tombense e assume vice-liderança do Brasileiro da Série B

No estádio da Ilha de Retiro, em Recife, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Sport venceu o Tombense pelo placar de 2 a 0. A vitória do Leão da Ilha foi construída toda no segundo tempo com gols de Parraguez e Luciano Jubá. Com o resultado, o Leão da Ilha foi para 11 pontos e assumiu a vice-liderança da competição. Já o Gavião-Carcará tem 5 pontos e permanece na penúltima posição na tabela.

Na próxima rodada, o Sport visita a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó, dia 13 de maio. Já o Tombense enfrenta o Guarani, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé-MG, no dia 14 de maio.

O jogo

PRIMEIRO TEMPO

SÓ DEU SPORT NOS PRIMEIROS 20 MINUTOS

Jogando em casa e na luta para voltar às posições na tabela, o Sport partiu para cima do Tombense e enfileirou oportunidades durante os primeiros 20 minutos de partida. Só que Luciano Jubá (três vezes) e Jaderson não conseguiram traduzir essas chances em gols.

TOMBENSE DESPERDIÇA CHANCE CLARA

Inferior na partida, o Tombense se limitava apenas a defender. Mas quando foi ao ataque responder ao bombardeio do Sport, o Gavião-Carcará por pouco não inaugurou o marcador na Ilha do Retiro.

Aos 25 minutos, em falta do lado direito, Manoel levantou a bola no gol, Igor Henrique subiu no meio dos defensores do Tombense e cabeceou firme no canto. A bola passou lambendo a trave do goleiro Mailson e não entrou.

SPORT QUASE MARCA

Apesar do lance de perigo, o Sport continuou superior na partida e martelando atrás do primeiro gol. No fim da etapa inicial, o Leão da Ilha poderia ter ido ao intervalo em vantagem no placar, mas Felipe Garcia, goleiro do Tombense, espalmou o chutaço da intermediária de Kayke. Na cobrança de escanteio, o goleiro do time mineiro afastou o perigo outra vez.

SEGUNDO TEMPO

PRESSÃO DO SPORT

Na etapa complementar, o Sport veio com tudo para inaugurar o placar. Jaderson e Everton Felipe poderiam ter abeto o placar, mas ambos os jogadores falharam na hora da última conclusão.

GOL DO SPORT

A busca intensa pelo gol do Sport foi recompensada. Após cobrança de escanteio, Rafael Thyere estava ligado na jogada e desviou, Parraguez não titubeou e aproveitou para colocar a bola dentro do gol: 1 a 0.

SPORT AMPLIA

O Tombense bem que tentou e até forçou uma defesa do goleiro Mailson, mas sem muito perigo. Ao contrário do rival mineiro, a equipe pernambucana continuou pressionando e criando boas oportunidades, que logo foi recompensada com mais um gol.

Aos 29 minutos, Giovanni passou para Luciano Jubá na entrada da área. O atacante do Leão da Ilha dominou a bola e soltou o pé com a perna canhota. A bola foi no canto do goleiro Felipe Garcia e morreu no fundo da rede: 2 a 0.

TOMBENSE TENTA, SPORT SEGURA O RESULTADO E VENCE A PARTIDA

O Tombense tentou diminuir o prejuízo, mas pouco criou e praticamente não ofereceu perigo ao goleiro Mailson. Além de se defender bem, o Sport ficou próximo de marcar o terceiro, só que Bruno Matias desperdiçou a oportunidade. Mas a chance perdida não fez diferença, já que o Leão venceu por 2 a 0.

