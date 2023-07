Sport vence o Sampaio Corrêa, quebra jejum e volta ao G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/07/2023 - 20:20 Compartilhe

O Sport quebrou um jejum de quatro jogos sem vencer, ao bater por 2 a 1 o Sampaio Corrêa, neste domingo no estádio Castelão, em São Luis (MA), pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno. Com isso, o time pernambucano voltou a integrar o G-4 – zona de acesso – e deixou o time maranhense, sem vencer em casa há quatro jogos, com 20 pontos, em 15º lugar, bem perto da zona de rebaixamento.

Esta vitória reabilitou o Sport da derrota em casa, por 2 a 1, para o Vitória. Com 35 pontos está em terceiro lugar, um na frente do Vitória, em quarto, empurrando o Criciúma para quinto, também com 34. O Novorizontino, com 36, lidera, seguido pelo Vila Nova-GO, vice-líder com 35. O Vitória ainda pode recuperar a ponta, porque na segunda-feira vai receber a Chapecoense, no Barradão, em Salvador (BA), mas não vai mudar os times que estão no G-4.

Os dois times entraram em campo pressionados, o que abria a perspectiva de um jogo movimentado. O Sampaio Corrêa tentou ter o domínio da bola, mas o Sport balançou as redes logo em sua primeira finalização, aos 11 minutos. Luciano Juba recebeu a bola na frente da área e virou para o lado esquerdo, onde Felipinho chegou batendo cruzado: 1 a 0.

Mas o time maranhense não se abalou, manteve a posse de bola e ia ao ataque em busca do gol. O empate saiu aos 24 minutos, quando Pimentinha passou por dois adversários no lado direito e fez o passe para o chute de Marcinho, mas quem completou para as redes foi Ytalo que pegou a sobra e marcou seu quinto gol na competição.

O gol animou o Sampaio que seguiu no ataque. Até finalizou três vezes com perigo, porém, encontrou o goleiro Renan sempre bem posicionado. A superioridade foi tamanha, que o time da casa teve 68% de posse de bola, finalizando 11 vezes a gol, contra apenas duas do visitante.

O segundo tempo também começou movimentado. O técnico Enderson Moreira pediu mais ação dos jogadores do Sport, que voltou a ficar na frente no placar aos nove minutos. Edinho desceu pelo lado direito e cruzou rasteiro, a defesa não cortou e a bola sobrou para o oportunista Vagner Love dar um leve toque para as redes: 2 a 1.

Depois disso, o Sport mostrou a sua força defensiva, com um bloqueio no meio-campo que facilitou a atuação de seus defensores, praticamente ficando na sobra. A estratégia funcionou.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 1 X 2 SPORT

SAMPAIO CORRÊA – Luiz Daniel; Mateus Pivô, Gabriel Furtado, Fábio Aguiar e Vitinho (Alyson); Mikael (Henrique), Ferreira (Emerson Carioca), Robinho e Marcinho (Neto Paraíba); Pimentinha (Vinícius Alves) e Ytalo. Técnico: Márcio Fernandes.

SPORT – Renan; Eduardo (Ewerthon), Rafael Thyere, Sabino e Felipinho; Ronaldo Henrique (Pedro Martins), Fábio Matheus e Alan Ruiz (Alisson Cassiano); Labandeira (Edinho), Vagner Love e Luciano Juba (Michel Lima). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS – Felipinho, aos 11, e Ytalo, aos 24 minutos do primeiro tempo. Vagner Love, aos nove minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Ferreira (Sampaio). Ronaldo Henrique e Enderson Moreira (Sport).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA/RJ).

RENDA – R$ 65.900,00.

PÚBLICO – 4.075 total.

LOCAL – Estádio Castelão, em São Luis (MA).





