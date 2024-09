Sport vence o CRB, entra no G-4 da Série B e com um jogo a menos dos líderes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/09/2024 - 21:07 Para compartilhar:

O Sport, enfim, chegou com força no G-4 – zona de acesso – da Série B do Campeonato Brasileiro, ao vencer o CRB por 2 a 0, neste domingo, na Arena Pernambuco pela 26ª rodada. Atingiu os 42 pontos, em quarto lugar, e com um jogo a menos – 25 a 26 – em relação aos outros times que lideram a competição: o Mirassol (43), Santos (46) e o Novorizontino (47). Curiosamente os dois times tinham empatado por 1 a 1 no meio da semana, em Maceió (AL), em jogo atrasado da sétima rodada.

Em situação inversa na tabela, o CRB perdeu posição dentro do Z-4 – zona de rebaixamento – caindo para a 18º lugar, atrás da Chapecoense (28), na frente apenas de Brusque (26) e Guarani (21). O time alagoano não vence há 13 jogos, com oito derrotas e cinco empates, pagando um alto preço por ter ido longe em duas competições.

sagrou-se vice-campeão da Copa Nordeste (o Fortaleza foi campeão) e chegou às oitavas de finais da Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Atlético-MG.

O Sport iniciou o jogo tentando impor intensidade, mas encontrou o CRB bem postado no setor defensivo, conseguindo bloquear as infiltrações e até mesmo as finalizações a gol. De outro lado, o visitante pouco ameaçava no ataque, tanto que o goleiro Caíque França só fez duas reposições de bola.

Apoiado pela torcida, o rubro-negro conseguiu marcar o seu gol aos 35 minutos. A defesa alagoana não aliviou a bola que ficou no controle do Sport. Lucas Lima entrou na área pelo lado direito, passou por dois adversários e bateu cruzado com a perna esquerda. Primeiro gol dele na Série B.

A torcida ainda vibrou com a marcação de um possível pênalti de Saimon em cima de Barletta, após um empurrão por trás na pequena área. Mas o VAR analisou o lance e apontou impedimento no início da jogada, quando saiu o cruzamento do lado direito.

No segundo tempo, o CRB parecia disposto a sair um pouco para o jogo, mas logo sofreu o segundo gol, aos nove minutos. Lucas Lima ganhou dividida na linha de fundo e fez o levantamento. Na pequena área, Zé Roberto dividiu com um zagueiro e completou de cabeça para as redes. Ele festejou muito com os torcedores, que o chamem de ‘Zé do Gol’.

Com a vantagem e vendo o adversário sem força de reação, o Sport soube valorizar a posse de bola e festejou a vitória com sua torcida.

Na quarta-feira os dois times jogam em casa pela 27ª rodada. O Sport vai receber o Goiás, de novo, na Arena Pernambuco, enquanto o CRB vai tentar desencantar diante da Ponte Preta, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 X 0 CRB

SPORT – Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Felipe (Julián Fernández), Fabrício Domínguez (Pedro Vilhena) e Lucas Lima (Fabinho); Titi Ortiz, Christhian Barletta (Wellington Silva) e Zé Roberto (Gustavo Coutinho). Técnico: Pepa.

CRB – Matheus Albino; Hereda, Saimon, Segovia e Willian Formiga (Jorge); Falcão (João Pedro), Marco Antônio e Gegê; Mike (Kleiton), Anselmo Ramon (Getúlio) e Léo Pereira (Rafael Bilu). Técnico: Bruno Pivetti.

GOLS – Lucas Lima, aos 35 minutos do primeiro tempo e Zé Roberto, aos nove do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Felipe (Sport). Saimon, Mike, Jorge e Segovia (CRB).

ÁRBITRO – Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).

RENDA -R$ 339.125,00.

PÚBLICO – 16.786 torcedores.

LOCAL – Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).