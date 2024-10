Sport vence o Botafogo-SP com autoridade e cola no Santos pela liderança da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/10/2024 - 21:50 Para compartilhar:

A Série B do Brasileiro tem um novo vice-líder: o Sport. Em uma Ilha do Retiro lotada, o clube rubro-negro venceu o Botafogo-SP por 3 a 1, com extrema autoridade, e complicou ainda mais a vida dos paulistas na luta contra o rebaixamento. Fabrício Domínguez, Chrystian Barletta e Julián Fernández fizeram para os donos da casa, e Bernardo Schappo descontou para os visitantes.

Chegando aos 56 pontos, empatado com o Santos, o Sport chegou ao segundo lugar e deu um importante passo na luta pelo acesso à elite nacional. Os dois têm as mesmas 16 vitórias, mas os santistas aparecem com melhor saldo de gols: 20 a 13. O Botafogo-SP permanece com 36 pontos conquistados, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º.

O primeiro tempo entre Sport e Botafogo-SP foi de um time só, com o domínio sendo total do time da casa. Até que aos 20 minutos, a equipe rubro-negra abriu o placar. Chrystian Barletta lançou Gustavo Coutinho na ala esquerda, que cruzou com precisão para o volante artilheiro Fabricio Domínguez cabecear para o fundo das redes.

Apenas nove minutos depois, Barletta recebeu lindo passe de Lucas Lima, e de perna canhota, fuzilou a meta do Botafogo-SP, sem chances para o goleiro. Sport 2 a 0. Até o intervalo, o clube pernambucano foi sufocante.

Gustavo Coutinho ainda perdeu um gol inacreditável dentro da área, que poderia ter gerado uma vantagem ainda maior. Na primeira metade, domínio absoluto do Sport sobre o Botafogo-SP.

O segundo tempo começou morno. O rubro-negro seguiu com a bola no pé, mas de forma mais cadenciada, controlando o resultado. Do outro lado, o tricolor não mostrava nenhum sinal de reação, até que o goleiro Thiago Couto deu uma ‘grande ajuda’. De muito longe, o zagueiro Bernardo Schappo arriscou, a bola foi nas mãos do goleiro do Sport, que deixou ela passar. Botafogo-SP diminuiu aos 16 minutos.

Apesar do susto, os donos da casa não se abalaram, enquanto os visitantes não conseguiram embalar um bom momento. E aos 30 minutos, Lucas Lima cruzou com extrema precisão na cabeça de Igor Cariús, que encontrou Julián Fernández livre na área. O volante, livre de marcação, de peixinho, fez o terceiro gol do Sport, incendiando a Ilha do Retiro.

O Botafogo-SP, na base do desespero, se lançou ao ataque e deixou muito espaço para o rubro-negro contra-atacar. Depois de várias chances perdidas pelo Sport, o 3 a 1 se manteve até o apito final e o clube pernambucano confirmou uma importante vitória, deixando a situação dos paulistas bastante delicada.

O Sport volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe o lanterna Guarani novamente na Ilha do Retiro, às 21h30, pela 33ª rodada da Série B. Já o Botafogo-SP encara o Ituano na quarta-feira, às 20h, diante do seu torcedor na Arena NicNet.

FICHA TÉCNICA

SPORT 3 X 1 BOTAFOGO-SP

SPORT – Thiago Couto; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico, Dalbert; Julián Fernández, Fabricio Domínguez (Fabinho), Lucas Lima (Lenny Lobato); Barletta (Wellington Silva), Gustavo Coutinho (Zé Roberto) e Titi Ortíz (Pedro Vilhena). Técnico: Pepa.

BOTAFOGO-SP – Victor Souza; Wallison, Fábio Sanches (Alex Sandro), Schappo, Jean Victor (Patrick Brey); Raphael (Victor Andrade), João Costa, Gustavo Bochecha; Emerson Negueba (Ericson), Bruno Marques e Carlos Manuel (Douglas Baggio). Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS – Fabrício Domínguez aos 20 e Barletta aos 29 minutos do primeiro tempo. Bernado Schappo, aos 16, e Julián Fernández aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Wallison, Emerson Negueba, João Costa, Patrick Brey (Botafogo-SP). Titi Ortíz, Julián Fernández, Pedro Vilhena, Fabricio Domínguez (Sport).

ÁRBITRO – Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA).

RENDA – R$ 787.105,00.

PÚBLICO – 26.345 pessoas.

LOCAL – Ilha do Retiro, no Recife (PE).