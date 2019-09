Sport vence Londrina fora de casa e encosta de vez nos líderes da Série B

O Sport conquistou uma vitória importante, nesta terça-feira à noite, ao passar pelo Londrina fora de casa, no estádio do Café, por 2 a 1, pela 24.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Hernane e Guilherme (de pênalti) anotaram os gols dos pernambucanos, enquanto Germano fez para os paranaenses.

O resultado manteve o Sport na terceira colocação, mas agora com 41 pontos, frutos de uma campanha de dez vitórias, 11 empates e três derrotas. O Londrina, por sua vez, se complicou ao estacionar nos 28 pontos na segunda metade da tabela de classificação. O clube do interior paranaense sofreu sua 12.ª derrota na Série B.

A equipe pernambucana iniciou o duelo desta terça de forma lenta e sem pontaria, mas Leandrinho foi o autor da assistência para o gol que quebrou este panorama e abriu o placar para os visitantes. Ele deu um passe açucarado para Hernane, que estufou o barbante paranaense aos 12 minutos.

O Londrina respondeu em investidas ofensivas com Léo Passos e Luidy, mas empatou o jogo apenas aos 46 minutos, com Germano. Ele desviou de cabeça cruzamento de Juninho. Aos 38 anos, Germano marcou seu 51.º gol em 315 jogos pelo clube do norte do Paraná.

No segundo tempo, o Sport começou com tudo e perdeu chances com Yan e Hernane. Aos 36 minutos, o visitante conseguiu o gol da vitória. Hernane foi puxado na área por Augusto. Na cobrança de pênalti, Guilherme deslocou o goleiro e garantiu o triunfo rubro-negro.

O Londrina voltará a campo já na próxima sexta-feira, às 19h15, quando receberá o Vila Nova no estádio do Café, no interior paranaense, pela 25.ª rodada. O Sport, por sua vez, será o mandante contra o Operário no sábado, às 19 horas, na Ilha do Retiro, em Recife.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 X 2 SPORT

LONDRINA – Emerson; Alemão, Augusto, Lucas Costa e Juninho; Neris (Paulinho Mocelin), Germano, Higor Leite, Matheuzinho (João Paulo) e Luidy; Léo Passos (Pirambu). Técnico: Claudio Tencati.

SPORT – Maílson; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson e Sander; Yago (Pedro Carmona), Willian Farias, Leandrinho, Guilherme (Marcão) e Yan (Marcinho); Hernane Brocador. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS – Hernane, aos 12, e Germano, aos 46 minutos do primeiro tempo; Guilherme, aos 38 do segundo.

ÁRBITRO – Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (PB).

CARTÕES AMARELOS – Augusto e Paulinho Mocellin (Londrina); Yago e Marcão (Sport).

CARTÃO VERMELHO – Luidy (Londrina).

RENDA – R$ 18.861,00.

PÚBLICO – 1.706 pagantes (1.959 ao total).

LOCAL – Estádio do Café, em Londrina (PR).