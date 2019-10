Sport vence Cuiabá, aumenta invencibilidade e se mantém em segundo na Série B

Em uma das três partidas que abriram a 29.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira, o Sport fez jus ao fator casa para chegar a seis jogos sem derrota e se manter na vice-liderança da competição. Na Ilha do Retiro, no Recife, o time pernambucano venceu o Cuiabá por 2 a 0. Sander e Pedro Carmona, um em cada tempo, marcaram os gols do tranquilo triunfo.

Com o resultado, o Sport se mantém na segunda colocação, agora com 52 pontos – a cinco do líder Bragantino, com 57 e a quatro do terceiro colocado Atlético-GO, que tem 48. Nas últimas seis rodadas são três vitórias e três empates.

Já o Cuiabá vive um momento completamente diferente na tabela. Em queda livre e a cinco jogos sem vencer, o visitante amarga a 12.ª colocação com 36 pontos. A equipe mato-grossense ainda não contou com Marcelo Chamusca, que foi oficializado no lugar de Itamar Schulle como novo treinador no domingo, por falta de documentação.

Com apoio da torcida, o Sport começou a partida com mais posse de bola e tomando as rédeas do duelo nos primeiros minutos, tanto que não demorou para abrir o placar. Logo aos 12 minutos, Charles lançou na área, Hernane fez o corta-luz e a bola sobrou livre para Sander, que invadiu a área e chutou entre as pernas do goleiro Matheus Nogueira, que só acompanhou a bola entrar.

Aos 20 minutos foi a vez de Hernane Brocador ter a sua chance, mas mesmo de frente para o gol, acabou chutando fraco e parando na defesa do goleiro adversário.

A partir daí, o Cuiabá começou a se soltar e até conseguiu equilibrar o duelo. Aos 23 minutos, Paulinho cobrou falta da entrada da área e obrigou o goleiro Mailson a se esticar todo para fazer a defesa.

Quatro minutos depois, aos 27, João Igor invadiu a área e chutou forte, mas o goleiro do Sport fez a defesa. No rebote, Felipe Marques chutou para fora, perdendo uma grande chance para empatar para o time visitante.

Nos minutos finais, os mandantes poderiam ter empatado em um chute de Guilherme, que estufou as redes pelo lado de fora. Assim, o primeiro tempo terminou com a vitória parcial do clube pernambucano.

Depois do intervalo, o Cuiabá voltou focado em marcar o gol de empate. Logo aos seis minutos, Jean Patrick recebeu na entrada da área e soltou o pé, obrigando o goleiro Mailson a espalmar para fora.

A resposta do Sport veio em forma de gol. Aos dez, em um contra-ataque fulminante, Marquinho chutou cruzado, o goleiro Matheus Nogueira até conseguiu espalmar, mas Pedro Carmona, bem posicionado, pegou o rebote e mandou para o fundo das redes.

Com a vitória praticamente garantida, o Sport passou a trocar passes no meio-campo para segurar o placar. Enquanto isso, o Cuiabá foi para o tudo ou nada em busca do seu gol, mas sem sucesso. Assim, o placar terminou mesmo com a vitória por 2 a 0 dos pernambucanos.

Os dois times já voltam a campo nos próximos dias para a disputa da 30.ª rodada da Série B. Na quinta-feira, o Cuiabá jogará em casa, quando receberá o Guarani, na Arena Pantanal, às 21h30. No domingo, o Sport visita o Brasil de Pelotas, no estádio Bento de Freitas, às 16h.

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 X 0 CUIABÁ

SPORT – Mailson; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson e Sander; João Igor, Charles e Pedro Carmona (Yago); Marquinho (Hyuri), Guilherme e Hernane (Elton). Técnico: Guto Ferreira.

CUIABÁ – Matheus Nogueira; Totty, Edinei, Anderson Conceição e Paulinho; Marino, Jean Patrick (Alex Ruan), Lucas Braga e Alê; Felipe Marques (Mateus Anderson) e Gilmar (Jefinho). Técnico: Eduardo Henrique (interino).

GOLS – Sander, aos 12 minutos do primeiro tempo, e Pedro Carmona, aos 10 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Diego Pombo Lopez (BA).

CARTÕES AMARELOS – Alê, Jean Patrick, Marino e Toty (Cuiabá).

RENDA – R$ 267.651,00.

PÚBLICO – 12.626 torcedores.

LOCAL – Ilha do Retiro, no Recife (PE).