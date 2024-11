Sport tropeça diante da Chapecoense e se complica na briga pelo acesso na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/11/2024 - 20:50 Para compartilhar:

O Sport se colocou em uma situação complicada na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo, quando jogando na Ilha do Retiro, no Recife (PE), ficou no empate por 1 a 1 contra a concorrente ao rebaixamento Chapecoense, pela 36ª rodada.

Com o resultado, o time da casa foi a 60 pontos, se manteve na quarta colocação e agora está apenas três acima do Ceará, que pode ultrapassar o adversário pernambucano, caso vença o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Isso porque os cearenses chegariam à mesma pontuação, mas com uma vitória a mais: 18 a 17.

Já a Chapecoense foi a 41 pontos e também abriu três de vantagem para a Ponte Preta, primeiro time na zona de rebaixamento. Os catarinenses também contam com o mesmo número de vitórias em relação aos paulistas (10).

Buscando voltar a vencer, o Sport se lançou ao ataque desde o apito inicial. O time pernambucano pressionou o adversário e até chegou a criar boas chances com Barletta, Lucas Lima e Igor Cariús, mas pecou muito na hora de finalizar.

A primeira etapa acabou zerada, mas com 12 finalizações do Sport. A direção, em contrapartida, não foi o forte do time da casa: apenas um chute no gol. A Chapecoense, do outro lado, não conseguiu finalizar.

Entretanto, na volta para a segunda etapa, o Sport fez a Ilha tremer. Logo no primeiro minuto, Felipinho cruzou na área, Léo Vieira afastou mal e a bola sobrou para Julián Fernández, que estufou as redes e colocou o time da casa em vantagem.

A Chapecoense tentou responder com Ítalo e Foguinho, mas parou na defesa adversária. Aos 10, o time pernambucano respondeu com Lenny Lobato, que driblou o goleiro, mas na hora de tirar o 10, mandou por cima do gol vazio.

Após uma série de chances desperdiçadas pelo Sport, a Chapecoense chegou com Rafael Carvalheira, que recebeu sozinho na área e na hora de finalizar, bateu fraco. Aos 38, porém, o time catarinense conseguiu vencer a defesa adversária. Marlone achou Perotti, que tocou no canto direito de Caíque França e deixou tudo igual.

Após o empate, os minutos finais ficaram emocionantes no Recife. O time da casa tentou chegar com Barletta, Fabricio Domínguez e Chico, mas novamente pecou nas finalizações e acabou ficando apenas no empate em casa.

As equipes voltam a campo para a 37ª e penúltima rodada da Série B no próximo final de semana. No sábado, o Sport vai até o Moisés Lucarelli para encarar a Ponte Preta, às 21h30. No dia seguinte, a Chapecoense recebe o Coritiba na Arena Condá, a partir das 16h.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 1 CHAPECOENSE

SPORT – Caíque França; Igor Cariús (Di Placido), Rafael Thyere (Allyson), Chico e Felipinho (Pedro Vilhena); Felipe (Dalbert), Julián Fernández e Lucas Lima; Fabricio Domínguez, Barletta e Lenny Lobato (Wellington Silva). Técnico: Pepa.

CHAPECOENSE – Léo Vieira; Marcelinho (Marlone), Bruno Leonardo, João Paulo e Mancha; Foguinho (Maílton), Tárik (Auremir) e Rafael Carvalheira; Marcinho (Giovanni Augusto), Mário Sérgio e Italo (Perotti). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS – Julián Fernández, com um minuto, e Perotti, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – João Paulo, Mário Sérgio (Chapecoense).

ÁRBITRO – Alex Gomes Stefano (RJ).

RENDA – R$ 774.745,00.

PÚBLICO – 25.921 torcedores.

LOCAL – Ilha do Retiro, em Recife (PE).