Sport tenta voltar no G-4 e Série B tem ainda dois grandes jogos

Um dos favoritos ao título da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport tenta voltar ao G-4 – zona de acesso – no jogo com o Sampaio Corrêa, neste domingo, às 18 horas, no estádio Castelão, em São Luis (MA). Mais dois jogos bons serão realizados pela 19ª rodada, a última do primeiro turno. O Guarani enfrenta o Atlético-GO, em Campinas, enquanto o Juventude recebe com o Ceará, em Caixas do Sul (RS).

O Sport deixou o G-4 ao perder um duelo direto com o Vitória por 2 a 1, mesmo atuando na Ilha do Retiro. Com isso, ficou com 32 pontos. A reabilitação é a palavra de ordem, mas seu adversário tem o mesmo intuito. O Sampaio iniciou a rodada como 15º colocado, com 20, e quer vencer para não acabar na zona de rebaixamento. Na rodada passada, perdeu para o Avaí por 2 a 0, em Florianópolis (SC).

O Atlético-GO passa uma situação curiosa, porque não perde há sete jogos, mas vem colecionando empates, o que o fez despencar na tabela. Tem 27 pontos e encara o animado Guarani. Com 29, o clube paulista vem de triunfo sobre o ABC por 1 a 0 e sonha em se aproximar de vez da briga pelo acesso.

Juventude e Ceará se enfrentam no Estádio Alfredo Jaconi. O time de Caxias do Sul tem 27 pontos e já não perde há cinco jogos, sendo que no último empatou com a Ponte Preta por 0 a 0, em Campinas (SP). Já o time cearense tem 28 e vem engrenando sob comando de Guto Ferreira. Na rodada passada, venceu o Vila Nova por 1 a 0, em Fortaleza.

Dois jogos fecham a rodada na segunda-feira. Vitória e Chapecoense se enfrentam no Barradão, em Salvador (BA). Já Londrina e Botafogo duelam no Estádio do Café, na região norte do Paraná.

CONFIRA OS JOGOS DE DOMINGO:

11h

Guarani x Atlético-GO

15h30

Juventude x Ceará

18h

Sampaio Corrêa x Sport

