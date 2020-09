Sport tenta igualar feito raro diante do Fortaleza

Após a chegada de Jair Ventura o Sport mudou. Se antes a equipe não apresentava resistência diante dos rivais, o Leão mudou de postura com o novo técnico e começa a dar resultados positivos dentro das quatro linhas.

A prova disso aconteceu no último domingo, quando o time derrotou o Goiás e apareceu na metade de cima da classificação.

Até mesmo na estreia do treinador, quando o Sport foi superado pelo Coritiba, o gol da vitória do adversário saiu nos acréscimos e na cobrança de pênalti.

No meio da semana, o rival é o Fortaleza fora de casa. Se vencer mais uma vez, o Sport vai somar a terceira vitória consecutiva, algo que só aconteceu no quadrangular contra o rebaixamento do estadual.

Durante a fase de classificação do Pernambucano, Copa do Nordeste e até mesmo na Copa do Brasil, torneio que o Leão caiu no primeiro mata-mata, o time da Ilha do Retiro jamais conseguiu emplacar vitórias consecutivas.

Única série de três vitórias consecutivas em 2020:



Sport 1 x 0 Vitória-PE

Decisão 0 x 3 Sport

Sport 5 x 0 Petrolina

