Sport tem um dos piores ataques no G8 da Série B Com nove partidas disputadas, Leão marcou somente seis gols

Na terceira posição da Série B, o Sport começou a competição brigando para permanecer no G4 mesmo tendo um desempenho ofensivo que deixa a desejar na quantidade de gols marcados após nove partidas disputadas.





>Aston Villa contrata zagueiro campeão olímpico pelo Brasil

Analisando as equipes que ocupam os oito primeiros postos na segunda divisão, o sistema ofensivo da equipe comandada por Gilmar Dal Pozzo só não é menos efetivo do que o Vasco, tendo ambas as equipes somente seis tentos assinalados.

Na semana passada, o técnico do Leão da Ilha havia comentado sobre o tema onde, além do aspecto da efetividade, colocava também nos desfalques parte da responsabilidade dos números modestos:

– É um setor que a gente tem que melhorar. Mas é um setor que a gente está sofrendo muito por conta de lesões. Depois do jogo contra o Criciúma, nós encontramos muitas dificuldades, com jogadores lesionados principalmente nesse setor do meio para a frente.

A próxima oportunidade que o Sport terá de melhorar essa estatística será na próxima terça-feira (31), recebendo a Ponte Preta, em confronto da 10ª rodada da Série B.

E MAIS:

E MAIS: