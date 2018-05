Sport tem duas mudanças para manter o embalo no Brasileirão contra o Atlético-MG

O Sport entra em campo nesta quarta-feira diante de mais um candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Após empatar com o Corinthians (1 a 1) e vencer o Palmeiras (3 a 2), o time pernambucano recebe o Atlético Mineiro, às 19h30, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela oitava rodada.

Em evolução desde a chegada do técnico Claudinei Oliveira para o lugar de Nelsinho Baptista, o Sport espera fazer o dever de casa para encostar nos líderes. Na nona colocação com 11 pontos, o time rubro-negro tem três vitórias, dois empates e apenas uma derrota desde a chegada do novo comandante.

Claudinei Oliveira não vai poder repetir a formação que venceu o Palmeiras, em São Paulo. Na lateral direita, o volante Fabrício será improvisado porque Claudio Winck está lesionado e Raul Prata foi expulso e cumpre suspensão. A outra mudança é a entrada do atacante Rogério no lugar do volante Neto Moura, também vetado pelo departamento médico, deixando o time mais ofensivo.

“Quando a gente joga em casa temos mais responsabilidade de resultado, porém o time não pode se desorganizar, se atirar de qualquer jeito ao ataque. Tem que conhecer o adversário, procurar marcar bem, e sempre que puder adiantar a marcação, com as linhas próximas”, justificou o treinador.