Sport supera o Vila Nova fora de casa e dorme no G4 da Série B

O Sport vai dormir na quarta posição da Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira. No estádio Olímpico, o time pernambucano entrou no G4 ao derrotar o Vila Nova por 2 a 0, em partida válida pela 17ª rodada.

Com o resultado, o Sport termina a rodada com 29 pontos, podendo ainda ser ultrapassado pela Ponte Preta, com 26, que joga nesta quarta-feira. O Vila Nova, por sua vez, terminou a noite na 14ª colocação, com 18, um da zona de rebaixamento.

Vila Nova e Sport travaram um primeiro tempo muito disputado no Olímpico. Com objetivos distintos, os jogadores, de ambos os lados, entravam em todas as divididas. Os ânimos mais exaltados fizeram com que o clube pernambucano perdesse dois atletas por lesão. Sander sofreu um choque de cabeça com Robinho e acabou deixando o campo de ambulância. Adryelson, por sua vez, deixou o campo após deslocar o ombro.

Se os jogadores tinham muita força de vontade, o mesmo não podia se dizer da técnica. A primeira etapa teve quase nenhuma chance de perigo. A única foi do lado do Sport. Aos 31 minutos, Guilherme cobrou escanteio, Juninho Piauiense desviou, Hyuri furou e Felipe Rodrigues chutou em cima do próprio corpo e fez contra. No entanto, o árbitro acabou pegando impedimento do camisa 91.

No segundo tempo, o Sport foi para o abafa e abriu o placar logo no minuto inicial. Juninho pegou a bola de Elivelton e deu para Elton. O atacante arriscou de fora da área e mandou no fundo das redes. Na sequência, o time pernambucano marcou o segundo com Eder, mas o árbitro anulou o lance, assinalando novo impedimento.

Desde que tomou o gol, o Vila Nova esteve entregue. O Sport, então, aproveitou e ampliou aos 18 minutos. Após falha de Wesley Matos, Hyuri pegou a bola, fintou o zagueiro e soltou o pé para superar Rafael Santos. Elivelton tentou responder, na sequência, mas Maílson defendeu.

Os minutos finais foram mais tranquilos. O Sport se fechou e não deu qualquer chance ao Vila Nova, que não conseguiu esboçar reação e acabou saindo derrotado em casa.

Na próxima rodada, o Vila Nova enfrenta o Oeste no sábado, ás 16h30, na Arena Barueri, em Barueri (SP). No mesmo dia, às 19h, o Sport visita a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA:

VILA NOVA 0 x 2 SPORT

VILA NOVA – Rafael Santos; Felipe Rodrigues, Wesley Matos (Bruno Mota), Elivelton e Romário; Joseph, Ramon (Erick) e Alan Mineiro; Robinho, Mateus Anderson (Capixaba) e Bruno Mezenga. Técnico: Marcelo Cabo.

SPORT – Maílson; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson (Éder) e Sander (Raul Prata); João Igor, Charles e Juninho Piauiense (Leandrinho); Hyuri, Elton e Guilherme. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS – Elton, a 1, e Hyuri, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Felipe Rodrigues e Romário (Vila Nova); Adryelson (Sport).

ÁRBITRO – Wanderson Alves de Sousa (MG).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Olímpico, em Goiânia (GO).