Sport pode assumir liderança em duelo que reúne artilheiros da Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro segue nesta quinta-feira com mais um jogo da nona rodada e pode ter, ao fim do dia, um novo líder. Acontece que o Sport recebe o Juventude, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), às 21h30, e assumirá a liderança em caso de vitória, ao menos provisoriamente.

Invicto há cinco jogos, com quatro vitórias e um empate, o Sport ocupa o terceiro lugar com 24 pontos, atrás de Novorizontino, com 26, e Vitória, com 25. Entretanto, o time pernambucano tem um jogo a menos, diante do CRB, pela primeira rodada, devido à sua participação na final do Campeonato Pernambucano, em que foi campeão diante do Retrô. O jogo atrasado foi remarcado para 5 de julho.

O grande trunfo do Sport é o fator casa. O time já fez seis jogos como mandante na Série B e venceu todos. Além disso, conta com grande momento do atacante Vagner Love, que já marcou oito gols e lidera a artilharia da competição de forma isolada.

Adversário da rodada, o Juventude vem de derrota para o Tombense, em casa, por 2 a 1. Entretanto, isso não apaga a boa arrancada que o time gaúcho deu antes, vencendo cinco partidas seguidas. Com isso, saltou para 18 pontos, na zona intermediária da tabela. A boa sequência, porém, ainda está de pé como visitante. Depois de perder seus três primeiros jogos, o Juventude venceu três seguidas.

Outro fator interessante é que a partida reunirá os dois artilheiros da competição. Vagner Love é seguido por Bruno Rodrigues, do Juventude, que já marcou cinco vezes. O atacante do time gaúcho também conta com a ajuda importante de Nenê, terceiro no ranking de assistências, com quatro, além de quatro gols.

A 13ª rodada, que começou na quarta, seguirá na sexta-feira com um jogo, mas ficará mais movimentada no final de semana. Serão quatro jogos no sábado e outros três no domingo.

CONFIRA OS JOGOS DA 13ª RODADA:

QUINTA-FEIRA

21h30

Sport x Juventude

SEXTA-FEIRA

19h

Atlético-GO x Ponte Preta

SÁBADO

11h

Botafogo x Vila Nova

16h





Avaí x Londrina

17h

Chapecoense x Criciúma

18h15

Tombense x Novorizontino

DOMINGO

11h

Mirassol x ABC

15h30

Sampaio Corrêa x Ceará

18h

Guarani x Vitória





