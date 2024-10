Sport perde invencibilidade de nove jogos ao ser surpreendido pelo Operário-PR no Recife

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/10/2024 - 23:39 Para compartilhar:

O Sport perdeu a oportunidade de se aproximar do Santos na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, ao ser surpreendido pelo Operário-PR, por 2 a 1, nesta quarta-feira, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, em partida atrasada da 16ª rodada. De quebra, o time paranaense derrubou uma invencibilidade do rival de novo jogos na competição.

Apesar da derrota, o Sport permanece na terceira posição, com 53 pontos, contra 56 do Santos, que perdeu para a Chapecoense por 3 a 2. O time pernambucano, no entanto, tem um jogo a menos. Já o Operário aparece em oitavo, com 46. O Mirassol, em quarto, tem 50.

Apesar do apoio da torcida, que compareceu em peso na Ilha do Retiro, o Sport começou a partida sonolento e acabou sendo surpreendido logo aos três minutos. Após bela jogada pela esquerda, Daniel rolou para trás. Boschilia chegou batendo e mandou no fundo das redes. A situação do time pernambucano piorou ainda mais aos 17, quando o goleiro Caíque França deixou o campo por causa de uma torção no tornozelo.

No entanto, o Sport continuou atacante e empatou aos 21. A defesa do Operário falhou duas vezes e praticamente ajeitou a bola para Titi Ortíz dentro da área. O atacante girou o corpo e chutou com estilo para deixar tudo igual. O gol do empate mudou completamente o panorama da partida.

O Operário desacelerou e passou a amarrar o jogo. O Sport teve pouco espaço e não conseguiu criar jogadas perigosas para que pudesse virar a partida. Com isso, o jogo foi para o intervalo com 1 a 1 no placar.

No segundo tempo, o time paranaense começou pressionando e por muito pouco não ficou à frente do placar. Daniel Lima desceu bem pela direita e chutou cruzado. Thiago Couto espalmou para escanteio. Após assustar, o Operário deu a bola para o Sport, que não teve tanta facilidade na criação de jogadas.

Quando tudo apontava para um empate, o Operário chegou ao gol. Aos 37, Nathan recebeu da direita e cabeceou para o gol, que calou a Ilha do Retiro. Atrás do placar, o Sport passou a ser vaiado pela torcida. Luciano Castán e Felipinho foram os principais alvos.

Nos sete minutos de acréscimos, o Operário se postou totalmente atrás do meio de campo, enquanto o Sport foi para o ‘abafa’. O time paranaense suportou a pressão e voltou à briga pelo acesso na Série B.

O Operário volta a campo no domingo, às 11h, para enfrentar o Paysandu, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (SP). No mesmo dia, às 19h30, o Sport recebe o Botafogo-SP, na Ilha do Recife, em Recife (PE).

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 2 OPERÁRIO

SPORT – Caíque França (Thiago Couto); Igor Cariús (Di Placido), Chico, Luciano Castán e Dalbert (Felipinho); Felipe, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Titi Ortíz (Chrystian Barletta), Wellington Silva e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Pepa.

OPERÁRIO – Rafael Santos, Sávio (Thales Oleques), Allan Godói (Joseph), Willian Machado e Gabriel Feliciano; Jacy, Vinícius Diniz e Boschilia; Rodrigo Rodrigues (Nathan), Felipe Augusto (Ronald) e Daniel Lima (Ronaldo). Técnico: Rafael Guanaes.

GOLS – Boschilia, aos três, e Titi Ortíz, aos 21 minutos do primeiro tempo. Nathan, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Dalbert, Felipe e Zé Roberto (Sport); Boschilia, Daniel Lima e Joseph (Operário).

ÁRBITRO – Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA – R$ 912.570,00.

PÚBLICO – 26.345 torcedores.

LOCAL – Ilha do Retiro, no Recife (PE).