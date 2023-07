Sport pega o Atlético-GO em Goiânia de olho na liderança da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/07/2023 - 7:30 Compartilhe

Na perseguição aos líderes da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport quer sentir ainda mais a sensação da liderança nesta sexta-feira, em Goiânia (GO), quando enfrenta o Atlético-GO, que quer voltar a encostar no G-4 – zona de acesso. Ainda pela 17.ª rodada, Sampaio Corrêa e Ituano se enfrentam no Castelão. Dois jogos foram adiados pela CBF.

Defendendo uma invencibilidade de oito jogos, o Sport enfrenta o Atlético-GO, que acaba de demitir o técnico Alberto Valentim e vai ser comandando pelo auxiliar Anderson Gomes. O time pernambucano tem 32 pontos e vem brigando com Criciúma e Vila Nova pela liderança. Já o clube goiana vem colecionando empates e quer dar uma reviravolta para voltar a sonhar com o acesso. Hoje, tem 23 pontos.

Ainda na sexta-feira, Sampaio Corrêa e Ituano se enfrentam no estádio Castelão, em São Luis (MA). O time maranhense vem de vitória sobre o Tombense por 1 a 0, e soma 19 pontos, ainda lutando contra o rebaixamento. O clube paulista tem a mesma pontuação. Na última rodada, empatou com o Juventude por 1 a 1.

Mais dois jogos aconteceriam nesta sexta-feira, mas foram adiados por causa das condições climáticas. A CBF deve divulgar as novas datas dos jogos entre Botafogo-SP e Chapecoense, e CRB e Avaí.

O estado de Santa Catarina sofreu com as fortes rajadas de ventos, que prejudicaram a aterrissagem e a decolagem das aeronaves durante o dia. Com isso, as delegações ficaram impedidas de deixarem as suas respectivas cidades.

CONFIRA OS JOGOS DA 17.ª RODADA:

Sexta-feira (14)

19h

Botafogo-SP x Chapecoense (adiado)

CRB x Avaí (adiado)

21h30

Atlético-GO x Sport

Sampaio Corrêa x Ituano

Sábado (15)

11h

Juventude x ABC

17h





Ponte Preta x Tombense

Londrina x Vila Nova

Domingo (16)

15h30

Mirassol x Ceará

18h

Vitória x Novorizontino

