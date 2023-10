Sport mira vice-liderança em jogo com a ameaçada Ponte Preta na Ilha do Retiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/10/2023 - 8:00 Compartilhe

Sport e Ponte Preta se enfrentam com objetivos distintos nesta segunda-feira, às 20h, na Ilha do Retiro, pelo encerramento da 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time pernambucano briga pelo acesso, a equipe campineira luta para permanecer na divisão.

O Sport não perde há cinco jogos e vem de um empate por 2 a 2 com o Avaí, na Ressacada. O time pernambucano ocupa o terceiro lugar, com 54 pontos, um a mais do que o Atlético-GO, em quinto. Além do acesso, o sonho é pelo título da Série B. Uma vitória, o leva para a vice-liderança.

A Ponte Preta, por outro lado, não vence há cinco rodadas e vem de uma derrota para o lanterna ABC por 2 a 0. O time campineiro tem 33 pontos, no 16º lugar. A Chapecoense, a primeira dentro da zona de rebaixamento, tem 30.

O técnico Enderson Moreira deve colocar em campo o mesmo time que empatou com o Avaí. O treinador espera poder contar no banco de reservas com o lateral Eduardo e o volante Ronaldo Henrique, que foram liberados pelo Departamento Médico. A dupla, no entanto, merece cuidado por ser reincidente.

Uma mudança que pode acontecer no time titular é a entrada de Diego Souza. No entanto, existe uma certa resistência por parte da comissão técnica de colocá-lo ao lado de Vagner Love, já que ambos são veteranos.

“A gente vai enfrentar uma equipe muito tradicional. Então, a gente sabe da importância que eles dão a essa vitória. Vão tentar buscar essa vitória dentro da dos nossos domínios e a gente tem uma outra perspectiva dentro do campeonato, um outro objetivo. Não podemos menosprezar, independente de quem seja o adversário, se ele estiver na parte de cima da tabela, no meio da tabela, na parte de baixo. Dentro de casa, dentro dos nossos domínios, a gente tem que buscar a vitória”, disse Fabinho.

Do outro lado, a principal novidade da Ponte Preta estará no banco de reservas. João Brigatti retorna para assumir o posto que vinha sendo de Pintado e com o objetivo de livrar o clube do rebaixamento.

O treinador não deve fazer muitas mudanças em uma tentativa em apostar no entrosamento da equipe. No entanto, não contará com o zagueiro Edson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

“Logicamente, com a cobrança que se faz necessária em cima dos treinamentos e em cima dos jogos. É bater todos os dias para que a gente possa ser uma equipe forte. Vamos contra o Sport respeitando e sabendo a dificuldade da partida, mas nós vamos em busca da vitória. Então vai ser uma equipe competitiva, uma equipe que é o meu perfil. Eu sempre peço isso a eles, que é o meu perfil de entrega, um perfil de literalmente ralar a bunda no chão”, disse Brigatti.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias