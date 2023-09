Sport joga para assumir a ponta provisória e Vila Nova tenta entrar no G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/09/2023 - 7:00 Compartilhe

Mesmo sem vencer há cinco jogos, o Sport pode assumir a liderança provisória da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira, quando vai enfrentar o lanterna ABC, em Natal (RN),no estádio Frasqueirão, às 21h30, pela 28ª rodada. No outro jogo da noite, a partir das 19h, o Vila Nova-GO pode entrar no G-4 – zona de acesso – se vencer a Ponte Preta, em Goiânia (GO).

Vice-líder com 47 pontos, o Sport tem a chance de assumir provisoriamente a ponta da tabela, já que o Vitória tem 49 pontos. Para isso, precisa vencer o ABC, lanterna (20º) com apenas 16 pontos.

Para conquistar o objetivo, porém, o time pernambucano precisa encerrar um jejum de vitórias. Nos últimos cinco jogos, foram três derrotas e dois empates, o que gerou muitas críticas ao time após o empate por 3 a 3 com o Criciúma.

O ABC, 12 pontos atrás do Sampaio Corrêa, primeiro time fora da zona de rebaixamento, está com jejum ainda pior: são 12 jogos, sendo seis derrotas e seis empates. A última vitória aconteceu em 1º de julho, quando superou o Avaí, por 2 a 0, fora de casa.

No OBA, o Vila Nova espera confirmar o favoritismo em cima da Ponte Preta. No momento, o time goiano ocupa o quinto lugar com 45 pontos, mesmo número do quarto colocado Novorizontino. Se vencer, pode ultrapassar, além do Novorizontino, outro time paulista: o Guarani.

O time goiano chega motivado após superar o Ituano, por 2 a 1, fora de casa. Além disso, aposta em seu bom retrospecto como mandante: são sete vitórias, quatro empates e duas derrotas em 13 partidas. A Ponte Preta empatou sem gols na última rodada em confronto direto com o Sampaio Corrêa, em Campinas (SP). Assim, permaneceu na 14ª colocação, agora com 32 pontos, cinco a mais do que a Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 27.

O time paulista está há dois jogos sem vencer, já que na rodada anterior foi derrotado pelo Guarani por 1 a 0. Fora de casa, o jejum é de cinco jogos, sendo três derrotas. Ao todo, a Ponte Preta soma 13 jogos como visitante, sendo duas vitórias, quatro empates e sete derrotas.

A rodada seguirá até segunda-feira com destaque para os confrontos diretos: Juventude e CRB, pelo G-4, e Sampaio Corrêa e Chapecoense, contra a degola. Entre os paulistas, o Mirassol visita o Criciúma e o Botafogo encara o Atlético-GO, ambos no sábado. No domingo, é a vez do Guarani receber o Tombense, enquanto o Novorizontino encerra a rodada na segunda, diante do Ceará, em casa.

CONFIRA OS JOGOS DA 28ª RODADA:

SEXTA-FEIRA

19h

Vila Nova x Ponte Preta

21h30

ABC x Sport

SÁBADO

15h30

Criciúma x Mirassol





17h

Sampaio Corrêa x Chapecoense

Botafogo x Atlético-GO

18h

Juventude x CRB

DOMINGO

15h45

Guarani x Tombense

18h

Vitória x Avaí

SEGUNDA-FEIRA

21h





Novorizontino x Ceará

