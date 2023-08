Sport ganha duelo direto com o Novorizontino na Ilha do Retiro e dorme líder da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/08/2023 - 20:30 Compartilhe

Em um grande jogo disputado na Ilha do Retiro, digno de times postulantes ao acesso, o Sport levou a melhor no duelo direto com o Novorizontino e venceu por 1 a 0 neste sábado, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol de Filipinho, na segunda etapa, fez o time pernambucano dormir líder da Série B, pelo menos até segunda-feira.

Com a vitória, o Sport chegou a 44 pontos, contra 41 do Vitória, que encerra a rodada na segunda-feira, contra o Londrina, no Estádio do Café, no norte do Paraná. O Novorizontino segue com 39, em terceiro, mas sem riscos de sair do G-4, uma vez que o Criciúma (38) perdeu para o Avaí por 1 a 0, e o Guarani (37) ficou no empate por 1 a 1 com Ituano.

O primeiro tempo foi digno de dois times que brigam pela liderança. Empurrado pela torcida, o Sport deu as caras primeiro. Imprimindo um ritmo forte no começo, os donos da casa por pouco não abriram o placar no primeiro minuto, em chute de Fábio Matheus, que passou raspando. Minutos depois, Alan Ruiz carimbou a trave. O Novorizontino apostava nos contra-ataques e trabalhava bem a bola na frente.

O time paulista chegava com perigo sempre que tinha a posse, porém não acertava o alvo. Na reta final, o Novorizontino adotou uma postura mais defensiva, esperando o Sport para tentar surpreender. Sem conseguir imprimir o mesmo ritmo do início do jogo, o time da casa acumulou chances perdidas, com erros de passes e de finalizações. Apesar do bom jogo e volume, a primeira etapa acabou sem o placar ter sido movimentado.

A segunda etapa voltou no mesmo panorama. Lá e cá, Sport e Novorizontino faziam uma trocação franca entre ataque e defesa. O time paulista chegou com Ronaldo, que recebeu na área, mas a defesa pernambucana travou na hora certa. Já os donos da casa tiveram duas chances seguidas com Vagner Love. Primeiro ele parou na grande defesa de Jordi. Na segunda tentativa, tentou encobrir o goleiro, mas pegou fraco na bola e acabou interceptado.

Com grande volume ofensivo, o Sport conseguiu ser mais efetivo e abriu o placar. Labandeira cruzou, a bola chegou em Felipinho no lado esquerdo da área, que encheu o pé e marcou aos 24 minutos. O Novorizontino foi em busca do empate. Jenison perdeu uma grande chance na pequena área, cabeceando para fora. Pressionando, o Novorizontino acuou o Sport no campo de defesa, que se fechou e segurou o resultado até o apito final.

A dupla volta a campo na sexta-feira, abrindo a 23ª rodada. Às 19h, o Novorizontino recebe o Mirassol, no estádio Jorge Ismael De Biasi. Mais tarde, às 21h30, o Sport visita o Tombense, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 0 NOVORIZONTINO

SPORT – Renan; Eduardo (Ewerthon), Rafael Thyere, Sabino e Felipinho (Felipe); Ronaldo Henrique, Fábio Matheus (Fabinho) e Alan Ruiz (Victor Gabriel); Edinho (Labandeira), Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

NOVORIZONTINO – Jordi;, Adriano Martins, Guilherme Matos (Zé Mateus) e Reverson; Willean Lepo, Geovane, Marlon (Rômulo) e Léo Tocantins; Douglas Baggio (Rodolfo), Aylon (Felipe Marques) e Ronaldo (Jenison). Técnico: Eduardo Baptista.

GOL – Felipinho, aos 24 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Sávio Pereira Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS – Ronaldo e Jordi (Novorizontino); Fábio Matheus e Ronaldo Henrique (Sport).

RENDA – R$ 484.940,00.

PÚBLICO – 23.173 total.

LOCAL – Ilha do Retiro, em Recife (PE).





