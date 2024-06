Sport empata sem gols com o Ceará e tira o Santos do G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2024 - 23:43 Para compartilhar:

A missão do torcedor santista de secar o Sport e seguir dentro do G-4 – zona de acesso – da Série B do Campeonato Brasileiro não deu certo. Na Arena Castelão, o time pernambucano ficou no empate por zero a zero com o Ceará, nesta quinta-feira, no duelo que marcou o encerramento da 11ª rodada.

O resultado foi suficiente para o Sport seguir dentro do G-4, agora com 19 pontos, em quarto lugar. O Santos é quinto, com 18. Já o Ceará permanece no meio da tabela, em 10º, com 16 pontos.

O duelo nordestino começou amarrado. As duas equipes vendiam caro os espaços e as defesas se sobressaíram sobre os ataques. O Ceará tinha uma leve superioridade na posse da bola, mas não conseguiu traduzir isso em chances reais de gols.

O Sport, com uma linha de três zagueiros, se concentrava mais no meio de campo e apostava na ligação direta para surpreender. Foi assim que saiu a melhor chance da partida, quando Ortiz saiu cara a cara, mas finalizou em cima do goleiro Richard.

Na segunda etapa, o Ceará conseguiu levar perigo ao gol adversário. Saulo Mineiro, por duas vezes, viu Caíque França fazer grandes defesas. Com o passar do tempo, a marcação do Sport voltou a encaixar, deixando novamente o duelo amarrado. Quando conseguiram encontrar espaço, voltaram a criar chances.

Pedro Martins arriscou de longe e Richard salvou o Ceará, A resposta dos donos da casa veio em cabeceio de Ramon, que passou rente à trave. Na reta final, o jogo voltou a cair de produção, com muitos erros de decisões, principalmente no último terço do campo.

Na próxima rodada, o Ceará visita a Ponte Preta, na terça-feira, às 21 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O Sport também encara o um time paulista, porém na segunda-feira, quando recebe o Novorizontino, às 19 horas, na Arena Pernambuco, no Recife (PE).

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 X 0 SPORT

CEARÁ – Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe (Yago Lincoln), Ramon Menezes e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço (Facundo Castro) e Recalde (Guilherme Castilho); Erick Pulga, Barceló (Aylon) e Saulo Mineiro (Kaique Barbosa). Técnico: Vagner Mancini.

SPORT – Caíque França; Alisson Cassiano, Chico e Luciano Castán; Rosales, Fábio Matheus (Pedro Vilhena), Felipe, Lucas Lima, Tití Ortíz (Pedro Martins) e Riquelme (Pablo Dyego); Gustavo Coutinho (Vinícius Faria). Técnico: Mariano Soso.

CARTÕES AMARELOS – Aylon, Guilherme Castilho, Kaique Barbosa, Matheus Bahia e De Lucca (Ceará); Luciano Castán e Tití Ortíz (Sport).

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).