Sport empata com o Mirassol e desperdiça chance de assumir a liderança da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/07/2023 - 20:08 Compartilhe

Em luta direta pela zona de acesso, Sport e Mirassol ficaram no empate sem gols neste domingo, na Ilha do Retiro, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De quebra, o time paulista impediu que o rival assumisse a liderança.

Com o resultado, o Sport dorme na vice-liderança, com 32 pontos, um a menos do que o Criciúma. O Vila Nova, com 31, joga na segunda e pode reassumir a primeira posição. Já o Mirassol é o sexto, com 26.

Enganou-se quem achou que o Sport iria sobrar na partida. O Mirassol não se intimidou por enfrentar o clube rubro-negro e o encarou de igual para igual. Bem postado dentro de campo, não sofreu muito e conseguiu levar o 0 a 0 para o intervalo. Além disso, chegou próximo à área adversária em alguns momentos, mas faltou finalizar.

O Sport demonstrou muita dificuldade, mas chegou a criar alguns lances perigosos. Igor Cariús cruzou para Juan Xavier, que exigiu uma grande defesa do goleiro Alex Muralha. Sabino e Edinho também tentaram, porém, sem sucesso.

O panorama do segundo tempo não foi muito diferente. O Mirassol administrou a partida, enquanto o Sport sofreu para furar o bloqueio adversário. Uma das poucas oportunidades de gol do time rubro-negro aconteceu aos 28 minutos. Rafael Thyere cruzou para Igor Cariús, que cabeceou para fora.

Com o passar do tempo, o Sport passou a apostar mais em Vagner Love. Bem marcado, o atacante não teve vida fácil e pouco produziu. O Mirassol, que se abdicou do ataque, conseguiu arrancar um ponto importante fora de casa e diante de um dos principais candidatos ao título, e quase ganhou. Camilo, da entrada da área, bateu colocado e jogou rente à trave, no último bom lance.

Na próxima rodada, o Sport enfrenta o Atlético-GO na sexta-feira, às 21h30, no Antônio Accioly, em Goiânia (GO). No domingo, às 15h30, o Mirassol recebe o Ceará, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 0 MIRASSOL

SPORT – Renan; Eduardo (Ewerthon), Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús (Felipinho); Ronaldo Henrique, Fábio Matheus, Juan Xavier (Wanderson), Edinho (Labandeira) e Luciano Juba; Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon (Cedric), Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro (Manoel); Yuri Lima, Danielzinho, Chico Kim, Kauan (Camilo) e Gabriel (Fernandinho); Negueba. Técnico: Mozart.

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).

CARTÕES AMARELOS – Lucas Ramon e Negueba (Mirassol).

RENDA – R$ 297.325,00.

PÚBLICO – 18.201 torcedores.

LOCAL – Ilha do Retiro, no Recife (PE).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias