Sport empata com a Ponte Preta em Campinas e volta ao G4 da Série B

Em um confronto direto pelo G4 – zona de acesso à primeira divisão – da Série B do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta e Sport fizeram um grande jogo neste sábado no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, mas ninguém saiu vencedor. O empate por 2 a 2 foi válido pela penúltima rodada do primeiro turno.

O segundo jogo seguido sem vitória não permitiu que a Ponte retornasse ao G4. Na oitava colocação, o time campineiro tem 27 pontos e está três atrás do Sport, que figura em quarto lugar e não perde há três partidas. Pegou a vaga do Cuiabá, que caiu para o quinto lugar, com 29 pontos.

Os primeiros 45 minutos resumiram bem o equilíbrio entre os dois times. A Ponte Preta teve mais posse de bola, mas o Sport era perigoso nos contra-ataques. E foi assim que Juninho assustou em cabeçada defendida por Ivan.

Antes do intervalo, o time campineiro esboçou uma pressão e abriu o placar com Gerson Magrão. O gol, porém, foi anulado porque o meia estava impedido ao completar cruzamento de Camilo.

A Ponte abriu o placar logo aos quatro minutos do segundo tempo, quando Gerson Magrão cruzou rasteiro e Roger desviou de carrinho. A bola bateu na trave antes de entrar. Mas a alegria alvinegra durou até os nove. Hyuri pegou errado ao tentar cruzar e mandou sem querer no ângulo de Ivan.

O Sport conseguiu a virada aos 29 minutos quando Hernane converteu pênalti polêmico cometido por Edson em cima de Raul Prata na linha de fundo. Ele é o vice-artilheiro da Série B com nove gols, dois a menos do que Rodrigão, do Coritiba, com 11.

A Ponte sentiu o gol e ficou nervosa em campo, tanto que Camilo foi expulso na sequência após entrada forte no meio-campo. Mesmo com um jogador a menos, o time paulista conseguiu o empate aos 41 minutos. Alex Maranhão cobrou falta e Roger cabeceou para marcar seu segundo gol no jogo. A bola desviou em Marcão. A virada quase veio nos acréscimos em falta cobrada por Maranhão: passou raspando a trave de Mailson.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 19ª rodada – a última do primeiro turno. A Ponte Preta vai enfrentar o Brasil de Pelotas, às 19h15, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS). O Sport receberá o Atlético-GO, às 21h30, na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA 2 x 2 SPORT

PONTE PRETA – Ivan; Diego Renan, Airton (Alex Maranhão), Reginaldo e Henrique Trevisan; Edson, Camilo, Gerson Magrão (Arnaldo) e Rafael Longuine (Matheus Vargas); Marquinhos e Roger. Técnico: Jorginho.

SPORT – Mailson; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson e Raul Prata; Marcão, Charles e Juninho (Leandrinho); Hyuri (Yan), Guilherme e Hernane Brocador (Elton). Técnico: Guto Ferreira.

GOLS – Roger, aos quatro, Hyuri, aos 9, Hernane (pênalti), aos 29, e Roger, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Paulo Roberto Alves Júnior (PR).

CARTÕES AMARELOS – Edson, Marquinhos, Henrique Trevisan e Airton (Ponte Preta); Hyuri (Sport).

CARTÃO VERMELHO – Camilo (Ponte Preta).

RENDA – R$ 42.515,00.

PÚBLICO – 3.233 pagantes (3.639 no total).

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).