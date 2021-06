Sport e Grêmio duelam na expectativa pela reestreia de Douglas Costa

Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro, Sport e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 19h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, em busca da reabilitação na competição. Os times figuram na zona de rebaixamento. O Leão é o 18°, com um ponto em três jogos, uma posição à frente do Tricolor, que ainda não pontuou após duas partidas. Os gaúchos tiveram adiado (e ainda não remarcado) o duelo contra o Flamengo, pela segunda rodada.

A partida na capital pernambucana pode marcar a reestreia de Douglas Costa no Grêmio após quase 12 anos da saída do atacante para o futebol europeu. Principal contratação do Tricolor para a temporada, o camisa 10 foi relacionado pelo técnico Tiago Nunes. Como não atua desde a final do Mundial de Clubes, há pouco mais de quatro meses, quando ainda defendia o Bayern de Munique (Alemanha), ele deve começar a partida no banco de reservas.

“A ansiedade é que ele possa jogar o mais rápido possível. Um cara com a experiência dele, de Europa e de seleção brasileira, só no dia a dia já nos ajuda bastante, conversa muito conosco, apoia muito. Dentro de campo, ele vai nos ajudar ainda mais”, destacou o goleiro Brenno, em entrevista coletiva.

O arqueiro, porém, não estará em campo na provável reestreia de Douglas Costa, já que está gripado e não foi relacionado. Outro desfalque é o volante Maicon, com uma lesão muscular. Paulo Victor e Thiago Santos, respectivamente, devem ser os substitutos na equipe titular. O Grêmio deve ir à campo com Paulo Victor; Rafinha, Pedro Geromel, Walter Kannemann e Bruno Cortez; Thiago Santos, Matheus Henrique, Luiz Fernando, Jhonata Robert e Ferreirinha; Diego Souza.

O Sport também tem problemas na escalação. Estão fora o atacante Maxwell (suspenso), o lateral Júnior Tavares (sintomas gripais) e o meia Thiago Neves (lesão na panturrilha direita). Neilton, liberado pelo departamento médico, deve assumir a vaga no ataque. Na defesa, Sander é o substituto imediato. No meio-campo, a opção é Thiago Lopes, recuperado de contusão semelhante a de Thiago Neves. O provável Leão nesta quinta terá Mailson; Hayner, Rafael Thyere, Sabino, Sander; Marcão, Ricardinho e Thiago Lopes; Neilton, Paulinho Moccelin e André.

“Acredito muito que o Sport tem um elenco qualificado. Qualquer jogador que entrar, dará conta do recado. Costumo fazer todas as áreas do meio-campo. O [técnico] Umberto [Louzer] está ciente disso e onde precisar, estou preparado e tenho certeza que farei meu melhor”, disse Thiago Lopes, também em coletiva de imprensa.

O duelo na Ilha do Retiro ocorre em meio a uma crise nos bastidores do Sport. Na última terça-feira (15), o presidente Milton Bivar e o vice Carlos Frederico renunciaram aos respectivos cargos. Em carta veiculada no site oficial do Leão, Bivar justificou a decisão, entre “vários motivos”, para cuidar da saúde. O ex-dirigente disse que o clube tem “problemas de ordem política” e está “dividido”, com “palanques não desarmados” e “críticas diárias”.

