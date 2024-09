Sport e Ceará tentam encostar no G-4 em rodada com Santos e América-MG na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/09/2024 - 5:00 Para compartilhar:

A 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será finalizada neste domingo com o Sport na busca de se aproximar do G-4. Coritiba e Ceará também tentam entrar na briga pelo acesso. Eles enfrentam respectivamente, Operário e Chapecoense. Destaque também para o duelo entre Santos e América-MG, na Vila Belmiro.

Sport e CRB já se enfrentaram nesta semana, em jogo atrasado do primeiro turno, e ficaram no empate por 1 a 1 no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). A partida, desta vez, será disputada na Arena Pernambuco. O time nordestino está em uma crescente e soma 39 pontos. Se vencer, poderá entrar definitivamente na briga pelo acesso. O foco do adversário é na luta contra o rebaixamento. A equipe alagoana tem 26 e não vence há dez jogos.

Quem também vem mirando no G-4 é o Ceará, que desafia a Chapecoense na Arena Condá. O time alvinegro tem 39 pontos e defende uma invencibilidade de quatro jogos, diferente da equipe catarinense, que aparece dentro da zona de rebaixamento, com 25. Apenas um terá um fôlego na busca pelos objetivos traçados na temporada.

Operário e Coritiba também querem alçar voos maiores no torneio e se enfrentam no Germano Krüger. O time de Ponta Grossa tem 33 pontos, um a menos do os curitibanos. Ambos não vencem há dois jogos e querem algo a mais do que apenas ficar no meio da tabela.

Santos e América-MG fazem o duelo direto pelo G-4 na Vila Belmiro. O time alvinegro tem 43 pontos e quer continuar pleiteando a liderança com o Novorizontino. Com 38, o time mineiro precisa surpreender o time favorito ao acesso para encostar novamente no G-4.

Dentre os times que jogarão em casa, o Santos é o que tem a melhor campanha. Foram 12 jogos, com sete vitórias, três empates e duas derrotas. Já a Chapecoense é a pior, com um triunfo, sete empates e quatro revezes.

O Ceará, por sua vez, é a melhor equipe visitante, com a oitava campanha. São três vitórias, três empates e seis derrotas. Vale citar também o Coritiba, que tem a sexta melhor campanha no segundo turno.

Confira os jogos da 26ª rodada:

DOMINGO

16h

Santos x América-MG

Operário-PR x Coritiba

18h30

Sport x CRB

Chapecoense x Ceará