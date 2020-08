Sport e Ceará protagonizam um clássico nordestino na rodada do Brasileirão Leão e Vozão medem forças neste sábado, a partir das 21h (Horário de Brasília), na Ilha do Retiro

A partir das 21h (Horário de Brasília) deste sábado, Sport e Ceará se enfrentam na Ilha do Retiro em clássico que promete agitar a região nordeste.

Como chegam



É um verdadeiro duelo de opostos. Até o momento, o Sport passa por um momento delicado e ainda não conseguiu embalar na temporada. No estadual, o time lutou contra o rebaixamento. Já no regional a queda aconteceu nas quartas de final.

Agora, Daniel Paulista e Cia precisam dar uma resposta e esperam que o pé direito seja no Brasileirão.

Se o rival está pressionado, o Ceará vive um momento completamente diferente. No meio da semana, o Vozão faturou a Copa do Nordeste e agora quer entrar para brigar pelos torneios continentais.

Apesar do bom momento, a ordem no Vozão é não baixar a guarda e aproveitar o momento instável do Leão para começar bem no torneio.

Prováveis

Sport: Mailson; Patric, Adryelson, Maidana, Sander; Willian Farias, João Igor (Betinho), Jonatan Gomez; Leandro Barcia, Hernane e Rafael (Marquinhos). Técnico: Daniel Paulista.

Ceará: Fernando Prass, Samuel Xavier, Klaus, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Charles, Fabinho e Sobis; Fernando Sobral, Mateus e Cléber. Técnico: Guto Ferreira.

