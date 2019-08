Sport e Atlético-GO empatam em confronto direto pelo G4 da Série B

O confronto direto por uma vaga no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro entre Sport e Atlético-GO terminou empatado por 1 a 1, na Ilha do Retiro, na noite desta terça-feira, pela última rodada do primeiro turno.

Ambos chegaram ao quarto jogo de invencibilidade no campeonato e continuam empatados com 31 pontos. O Atlético-GO está em terceiro lugar e o Sport, em quarto, por causa do número de vitórias (8 contra 7 para os goianos).

Nem parecia que o jogo era em Recife (PE). Logo aos sete minutos, Jonathan cruzou e Mike, de cabeça, abriu o placar para o Atlético-GO. O Sport sentiu o gol e era totalmente dominado pelo adversário, que poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem maior.

Aos 33, Jorginho cruzou e Moacir cabeceou para grande defesa de Maílson. Depois foi a vez de Gilvan, André Castro e Pedro Raul levarem perigo. Em uma das poucas oportunidades do Sport, Juninho recebeu livre na marca do pênalti e finalizou pela linha de fundo.

A bronca do técnico Guto Ferreira no intervalo surtiu efeito e o Sport voltou com outra postura. Tanto que precisou de 13 minutos para fazer mais do que todo o primeiro tempo. Raul Prata fez Maurício Kozlinski trabalhar, enquanto Guilherme e Leandrinho finalizaram para fora.

O Sport seguia pressionando e acertou a trave de Koslinski aos 28 minutos em chute de Rafael Thyere. Na sequência, o árbitro foi avisado pelo bandeirinha de uma confusão dentro da área e acabou expulsando um de cada lado – Nathan e Elton.

Aos 37 minutos, a pressão rubronegra surtiu efeito. Yan fez grande jogada individual e passou para Guilherme bater na saída de Maurício Kozlinski, deixando tudo igual. No finalzinho, o goleiro do Atlético-GO fez grande defesa em falta cobrada por Yan. Nos acréscimos, Kozlinski salvou o time goiano em duas oportunidades.

Os dois times voltam a campo no sábado, pela 20ª rodada. O Sport enfrenta o Oeste, às 11 horas, na Arena Barueri. O Atlético-GO recebe o São Bento, às 16h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA:

SPORT 1 x 1 ATLÉTICO-GO

SPORT – Maílson; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson e Raul Prata; Marcão Silva (Yan), Charles e Juninho (Leandrinho); Ezequiel, Hernane (Elton) e Guilherme. Técnico: Guto Ferreira.

ATLÉTICO-GO – Maurício Koslinski; Jonathan, Oliveira, Gilvan e Nicolas; André Castro (Nathan), Moacir e Jorginho; Reginaldo (Jarro Pedroso), Pedro Raul (Pedro Bambu) e Mike. Técnico: Wagner Lopes.

GOLS – Mike, aos sete minutos do primeiro tempo. Guilherme, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Leonardo Ferreira Lima (PR).

CARTÕES AMARELOS – Marcão Silva, Guilherme (Sport).

CARTÕES VERMELHOS – Élton (Sport); Nathan (Atlético-GO).

RENDA – R$ 193.286,00.

PÚBLICO – 13.375 pagantes.

LOCAL – Ilha do Retiro, em Recife (PE).

