Sport derrota Tombense no Recife e retorna ao G-4 da Série B

Uma rodada após perder sua invencibilidade na Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport mostrou seu poder de reação na noite desta sexta-feira. O time pernambucano controlou o jogo desde o início e venceu o Tombense por 2 a 0, na Ilha do Retiro, no Recife, pela sexta rodada.





Os gols da vitória foram anotados por Parraguez e Luciano Juba, ambos no segundo tempo. Com a vitória, o Sport volta ao G-4, aparecendo como segundo colocado, com 11 pontos, dois a menos do que o líder Bahia, com 13. Além disso, mantém os 100% de aproveitamento em casa. Em três jogos, são três vitórias. Antes, venceu Sampaio Corrêa e Ituano, ambos por 1 a 0.

Vice-lanterna, com cinco pontos, o Tombense continua sem vencer na Série B e conheceu sua primeira derrota na competição. O time mineiro vinha de cinco empates nas cinco primeiras rodadas. Além disso, aumenta seu jejum de vitórias na temporada: são nove jogos, seis empates e três derrotas. A última vitória aconteceu no dia 23 de março, contra o América-MG, pelas semifinais do Troféu Inconfidência (torneio disputado entre os times que ficaram da quinta à oitava posição do Campeonato Mineiro).

O Sport volta a jogar na próxima sexta-feira, diante da Chapecoense, às 21h30, na Arena Condá, pela sétima rodada da Série B. O Tombense encara o Guarani no sábado (dia 14) em casa. Antes, porém, o time mineiro tem compromisso pela Copa do Brasil. Na quarta-feira (11), faz o jogo de volta da terceira fase contra o Ceará, no Castelão.

O Sport foi o dono do primeiro tempo, controlou e propôs o jogo, mas não conseguiu traduzir isso em chances claras e nem em gol. Aos 12 minutos, Luciano Juba tabelou com Lucas Hernandez, mas chutou para fora, levando perigo. Sete minutos depois, ele tentou de cabeça, mas mandou muito alto.

O Tombense chegou apenas uma vez no primeiro tempo, com Igor Henrique de cabeça após cobrança de falta de Manoel. A bola passou rente à trave. O goleiro Felipe Garcia, do time mineiro, só foi trabalhar e aparecer na partida aos 43 minutos, em chute de Kayke.

O Sport voltou pressionando o Tombense e, diferentemente do primeiro tempo, conseguiu ser mais objetivo. Assim, aos 12 minutos, abriu o marcador. Parraguez, que havia entrado no intervalo no lugar de Kayke, aproveitou desvio de cabeça de Rafael Thyere após cruzamento para tocar para o gol.

Controlando o jogo, o Sport não baixou a guarda, foi criando algumas chances e chegou ao segundo gol aos 29 minutos, com Luciano Juba. O atacante recebeu de Giovanni na entrada da área, dominou com a direita e mandou de canhota para marcar um bonito gol. Após o segundo gol, o Sport segurou o resultado, enquanto o Tombense, de forma desorganizada, tentou criar alguma chance de gol.

FICHA TÉCNICA:

SPORT 2 X 0 TOMBENSE

SPORT – Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Lucas Hernández (Chico); Willian Oliveira (Ronaldo Henrique), Bruno Matias e Everton Felipe (Giovanni); Janderson (Vanegas), Luciano Juba e Kayke (Parraguez). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

TOMBENSE – Felipe Garcia; David, Ednei, Roger Carvalho e Manoel; Joseph (Ítalo Henrique), Gabriel Henrique (Matheus Paquetá), Gustavo Cazonatti e Igor Henrique (Everton Galdino); Jean Lucas (Marcelinho) e Vinícius Mingotti (Reginaldo). Técnico: Hemerson Maria.

GOLS – Parraguez, aos 12, e Luciano Juba, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Luciano Juba (SPORT); Joseph e Felipe Garcia (TOMBENSE).

ÁRBITRO – Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

RENDA – R$ 157.085,00.

PÚBLICO – 10.067 pagantes.

LOCAL – Ilha do Retiro, no Recife (PE).