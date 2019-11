Sport bate Ponte Preta de virada e conquista o acesso à Série A do Brasileiro

O Sport está de volta à elite do futebol brasileiro. O time pernambucano confirmou o acesso e o vice-campeonato da Série B ao derrotar a Ponte Preta, de virada, por 2 a 1, em jogo de muita emoção realizado na Ilha do Retiro, na noite desta quarta-feira, pela penúltima rodada da competição.

Com o resultado, o Sport chegou ao quinto jogo de invencibilidade e foi para 67 pontos, não podendo mais ser ultrapassado pelo América-MG, quinto colocado, com 58. Já a Ponte Preta, que sofreu a terceira vitória seguida, estacionou em 13º lugar, com 44.

Sem o peso de estar disputando o acesso ou lutando contra o rebaixamento, a Ponte Preta se aproveitou do nervosismo do Sport para tomar conta do primeiro tempo. O time campineiro criou as principais oportunidades de gol. Roger teve duas chances logo de cara. Na primeira, mandou para fora. Na sequência, parou na defesa do goleiro Luan Polli.

Quando o Sport deu indícios de que iria acordar, a Ponte Preta foi fatal e abriu o placar aos 19 minutos. Em cobrança de escanteio de Renato Cajá, Roger mandou de esquerda para abrir o marcador. O segundo quase veio com Marquinhos. Ele soltou o pé para nova defesa do goleiro da equipe pernambucana.

No fim, o Sport foi para o abafa e perdeu uma chance incrível de deixar tudo igual. Raul Prata cruzou para Guilherme, que apareceu nas costas de Edilson e cabeceou como manda o figurino. A bola passou rente à trave do goleiro Ygor Vinhas.

O segundo tempo foi totalmente diferente. O Sport voltou com outra postura e foi para a pressão. Elton parou em Ygor Vinhas, assim como Lazaroni. Mas Guilherme, esse marcou. Aos 14 minutos, Raul Prata foi até a linha de fundo e cruzou para Elton. Ele dominou e ajeitou para Guilherme fazer 1 a 1.

Apesar do gol, a Ponte Preta não se entregou e voltou a ameaçar aos 24 minutos. Marquinhos invadiu a área, deixou o zagueiro na saudade e viu Luan Polli fazer um milagre. Logo depois, Renan Fonseca chegou a marcar, mas o árbitro pegou impedimento do defensor e anulou o lance.

A Ponte Preta ainda ficou com nove, quando Vico acertou uma cotovelada em Éder. Com um a mais, o Sport foi para a pressão e conquistou o resultado positivo com gol aos 46 minutos. Em mais uma boa jogada de Raul Prata, João Igor chutou. Ygor de rebote e Guilherme só empurrou para confirmar o acesso da equipe pernambucana.

Na última rodada, a Ponte Preta enfrenta o Brasil de Pelotas na terça-feira, às 19h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. No dia 30, às 16h30, o Sport visita o Atlético-GO, no Antônio Accioly, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 X 1 PONTE PRETA

SPORT – Luan Polli; Raul Prata, Rafael Thyere, Eder (Cleberson) e Guilherme Lazaroni; Charles, Marcão Silva e Leandrinho (João Igor); Hyuri, Elton e Guilherme. Técnico: Guto Ferreira.

PONTE PRETA – Ygor Vinhas; Edilson, Renan Fonseca, Henrique Trevisan e Arnaldo; Camilo, Lucas Mineiro, Renato Cajá (Dadá), Araos (Vico) e Marquinhos; Roger. Técnico: Gilson Kleina.

GOLS – Roger, aos 19 minutos do primeiro tempo. Guilherme, aos 14 do segundo.

ÁRBITRO – Joao Batista de Arruda (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Guilherme, João Igor e Raul Prata (Sport); Araos e Roger (Ponte Preta).

CARTÕES VERMELHOS: Hyuri (Sport); Marquinhos e Vico (Ponte Preta).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 22.067 torcedores.

LOCAL – Ilha do Retiro, em Recife (PE).